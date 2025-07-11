Merkez Bankası verileri yayımladı: Cari açık beklentilerin altında kaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ait ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Cari işlemler hesabı bu dönemde 684 milyon dolar açık verdi.

MAYIS AYINDA CARİ AÇIK 684 MİLYON DOLAR OLDU

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı mayıs ayında 684 milyon dolar açık verdi. Nisan ayında bu rakam 7 milyar 680 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Cari işlemler hesabının yıllıklandırılmış açığı ise 16 milyar 40 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 4 milyar 68 milyon dolar fazla verdi. Aynı ayda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 804 milyon dolar oldu.

HİZMET GELİRLERİ VE GELİR DENGELERİ

TCMB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yıllıklandırılmış verilere göre, mayıs ayında cari açık yaklaşık 16,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61,0 milyar ABD doları açık vermiştir. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar ABD doları ve 68 milyon ABD doları açık vermiştir."

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 635 milyon dolar olarak kaydedildi. Taşımacılık kaleminden 1 milyar 872 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 4 milyar 368 milyon dolar net giriş sağlandı.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI VE SERMAYE HAREKETLERİ

2025 yılı mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında doğrudan yatırımlar 4 milyar 600 milyon dolar katkı sundu. Krediler kaleminde 25 milyar 100 milyon dolar, ticari kredilerde ise 3 milyar 400 milyon dolarlık katkı gerçekleşti. Aynı dönemde net portföy yatırımları 3 milyar 800 milyon dolar ve efektif-mevduat kalemi 14 milyar 500 milyon dolar düzeyinde negatif etki yarattı. TCMB döviz rezervleri 15 milyar dolar azaldı.

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 702 milyon dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımı 1 milyar 377 milyon dolar, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı yatırımları ise 675 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul işlemlerinde, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında 238 milyon dolarlık, yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'de 171 milyon dolarlık net alımı oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI VE REZERV DEĞİŞİMİ

Portföy yatırımları mayıs ayında 2 milyar 498 milyon dolar tutarında net giriş sağladı. Yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 396 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 2 milyar 576 milyon dolarlık net alım yaptı.

Tahvil piyasasında ise genel hükümet ve reel sektör tahvillerinde sırasıyla 916 milyon dolar ve 161 milyon dolar net alış görülürken, banka tahvillerinde 238 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

KREDİ KULLANIMLARI VE MEVDUAT AKIŞI

Bankalar 815 milyon dolar, genel hükümet 2 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 277 milyon dolar tutarında net kredi kullandı.

Yurtdışı bankaların Türkiye'deki mevduatları toplam 2 milyar 461 milyon dolar artış gösterdi. Bu artışın 2 milyar 305 milyon doları Türk lirası, 156 milyon doları ise yabancı para cinsinden gerçekleşti.

Resmi rezerv varlıklarında 13 milyar 466 milyon dolarlık net artış yaşandı.