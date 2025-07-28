Merkez Bankası yayımladı: Enflasyon beklentileri yükselişte!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan temmuz ayı anket sonuçlarına göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla artış göstererek yüzde 54,5 seviyesine yükseldi. Bu artış, yurttaşın gelecek yıl enflasyona dair endişelerinin sürdüğünü ortaya koydu.

Öte yandan, aynı dönemde piyasa katılımcılarının ve reel sektör temsilcilerinin enflasyon beklentilerinde gerileme kaydedildi. Piyasa katılımcılarının tahmini 1,2 puan düşerek yüzde 23,4'e, reel sektörün beklentisi ise 0,8 puan azalarak yüzde 39'a geriledi.

BEKLENTİ MAKASI AÇILDI

Yurttaş ile piyasa profesyonelleri arasındaki enflasyon beklentisi farkı da dikkat çekici biçimde arttı. Piyasa katılımcıları ile hanehalkı arasında oluşan fark temmuz itibarıyla 31,1 puana yükseldi. Bu durum, ekonomik aktörlerin enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde ciddi farklılıklar bulunduğunu gösterdi.