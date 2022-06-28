‘Merkez Bankası yüksek miktarda dolar sattı'
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, BDDK'nın yeni uygulamasının kuru düşürüyor algısı oluşturmak için Merkez Bankası’nın yüklü miktarda dolar sattığının tahmin edildiğini ifade etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından şirketlerin kredi çekmesine ilişkin getirilen sıkılaştırma adımından sonra dolarda gevşeme yaşanmıştı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, bu adımın ardından 27 Haziran’da yüklü miktarda dolar sattığını yazdı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bilge Yılmaz, “Merkez Bankası'nın dün çok yüksek miktarda dolar sattığı tahmin ediliyor. ‘BDDK'nın yeni uygulaması kuru düşürüyor’ algısı yaratmak için devlet ciddiyetine yakışmayan büyük bir kumar oynuyorlar. Maalesef kötü sonu hızlandırıyorlar. Yanlış probleme yanlış çözüm. Böyle kötü bir yönetim kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
KULLANILABİLİR DOLAR ERİTTİLER
Tek çözümün yönetimin istifası olduğunu aktaran Yılmaz, “Ekonomimizin en tehlikeli problemi şu an döviz likidite sorunu. Yeni uygulama en iyi ihtimalle içerideki dolarların yerini değiştirecek. Şirketler bankadaki dolarlarının bir kısmını belki satacak. Bunları Merkez Bankası ve başka yerli aktörler alacak. Ama bunun toplam döviz likiditesine bir yararı yok. Tam tersi ülkeden ve sistemden dolar çıkışını hızlandıracak. Kısacası şu an/bugün en önemli olan problemi değil, geçen yılın problemini, yani yerleşiklerin dövize kaçması sorununu çözmeye çalışıyorlar” dedi.
Yılmaz paylaşımına şu cümlelerle devam etti:
“Bundan sonra sadece Merkez Bankası'ndaki değil bankalardaki kullanılabilir döviz toplamını da dikkatle izlemek lazım. Orada da hızla bir likidite azalması görmek muhtemel. Geçen hafta itibarıyla bankacılık sisteminin 8 milyar dolar nakdi, yurt dışında da 22 milyar doları var. Ama o 22 milyarın önemli bir kısmı halihazırda kullanılabilir bir durumda değil.”
1? Merkez Bankası'nın dün çok yüksek miktarda dolar sattığı tahmin ediliyor.— Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) June 28, 2022
"BDDK'nın yeni uygulaması kuru düşürüyor" algısı yaratmak için devlet ciddiyetine yakışmayan büyük bir kumar oynuyorlar. Maalesef kötü sonu hızlandırıyorlar.
Video Haberler
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
- İYİ Parti'de istifa: İl başkanına isyan ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'