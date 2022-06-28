‘Merkez Bankası yüksek miktarda dolar sattı'

28 Haziran 2022 Salı, 12:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından şirketlerin kredi çekmesine ilişkin getirilen sıkılaştırma adımından sonra dolarda gevşeme yaşanmıştı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, bu adımın ardından 27 Haziran’da yüklü miktarda dolar sattığını yazdı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bilge Yılmaz, “Merkez Bankası'nın dün çok yüksek miktarda dolar sattığı tahmin ediliyor. ‘BDDK'nın yeni uygulaması kuru düşürüyor’ algısı yaratmak için devlet ciddiyetine yakışmayan büyük bir kumar oynuyorlar. Maalesef kötü sonu hızlandırıyorlar. Yanlış probleme yanlış çözüm. Böyle kötü bir yönetim kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

KULLANILABİLİR DOLAR ERİTTİLER

Tek çözümün yönetimin istifası olduğunu aktaran Yılmaz, “Ekonomimizin en tehlikeli problemi şu an döviz likidite sorunu. Yeni uygulama en iyi ihtimalle içerideki dolarların yerini değiştirecek. Şirketler bankadaki dolarlarının bir kısmını belki satacak. Bunları Merkez Bankası ve başka yerli aktörler alacak. Ama bunun toplam döviz likiditesine bir yararı yok. Tam tersi ülkeden ve sistemden dolar çıkışını hızlandıracak. Kısacası şu an/bugün en önemli olan problemi değil, geçen yılın problemini, yani yerleşiklerin dövize kaçması sorununu çözmeye çalışıyorlar” dedi.

Yılmaz paylaşımına şu cümlelerle devam etti:

“Bundan sonra sadece Merkez Bankası'ndaki değil bankalardaki kullanılabilir döviz toplamını da dikkatle izlemek lazım. Orada da hızla bir likidite azalması görmek muhtemel. Geçen hafta itibarıyla bankacılık sisteminin 8 milyar dolar nakdi, yurt dışında da 22 milyar doları var. Ama o 22 milyarın önemli bir kısmı halihazırda kullanılabilir bir durumda değil.”