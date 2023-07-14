Merkez Bankası’nda görevden alınan Gizem Uzuner’in yerine gelen isim belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden aldığı Gizem Uzuner’in yerine danışman olarak Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker getirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, TCMB’deki ilk görev değişikliği İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Gizem Uzuner’i görevden almak olmuştu.
10 Haber’den Nuray Tarhan'ın aktardığına göre, göreve başladıktan sonra Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’i görevden alan ancak yerine atama yapmayan Hafize Gaye Erkan’a Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker danışmanlık yapacak.
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