Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan yeni karar: Sorulara yanıt verme yöntemini değiştirdi

Yayınlanma: 07.07.2023 - 11:01

Güncelleme: 07.07.2023 - 11:01

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla yaptığı toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin mesajlar verdi.

Erkan'ın bankacılarla yaptığı görüşmelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Ekonomim yazarı Burak Akova, bugünkü "Yeni başkan ile eski usul iletişim" başlıklı köşesinde Erkan'ın toplantı sırasında bankacılardan gelen soruları yazılı talep ettiğini ve yazılı olarak yanıt vereceğini aktardı.

Burak Arzova'nın köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Piyasa beklentisinin altında gerçekleşen faiz artırımı sonrası, Merkez Bankası’ndan normalleşmeye ilişkin adımlar yine bir Cumartesi kararnamesi (24.06.2023) ile gelmeye başladı.

Ancak öncesinde 23 Haziran Cuma günü TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

İçeride neler konuşulduğuna ilişkin kapsamlı bir bilgi verilmedi. Sonradan sosyal medyaya yansıyan haberlere göre yeni Başkan banka temsilcilerini dinlemiş ancak sorulan sorulara cevap vermek yerine kendisine soruların yazılı olarak iletilmesini istemiş. Bu iddia Merkez Bankası tarafından yalanlanmadı. Böylece yeni Başkan’dan Amerikan Tarzı İletişim bekleyenler başta ben olmak üzere yanıldık.

Hafize Gaye Erkan ‘Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi, sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki, hükümetimiz belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için bütün ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde, hedefe yönelik yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz’ diyerek ilk açıklamalarını yaptı. Böylece Türkçe olarak ilk kez sesini duymuş olduk.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 23 Haziran 2023 tarihli basın bülteni ile de bu minvalde açıklamalarda bulunuldu. Yine beklentilerin aksine, basın bülteni daha çok Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın görüş ve söylemlerini içeriyordu.

Ben açıkçası ABD de banka yöneticiliği yapmış, Fed iletişiminin nasıl yapıldığını iyi bilen başkanın kendi tarzını hemen ortaya koyacağını düşünmüştüm."