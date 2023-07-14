Bakan Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hindistan'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, G20 toplantılarına katılmak üzere TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hindistan'a gideceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:24
Bakan Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hindistan'a gidecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak



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