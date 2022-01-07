Merkez Bankası'ndan BOTAŞ'a tarihi dolar satışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014'ten bu yana BOTAŞ'a en yüksek dolar satışını gerçekleştirdi.
TCMB verilerine göre, BOTAŞ'a Aralık ayında 3,4 milyar dolarlık döviz satıldı. Bu rakam 2014'te başlayan döviz satışları süresince kaydedilen en yüksek aylık satış oldu.
2021 yılı tamamında TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışı 6,1 milyar doları buldu.
45 MİLYAR DOLARI BULMUŞTU
TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. TCMB'nin aylık döviz alım-satım tutarları verisine göre, 2021’in Ocak ayında 6 yılın ardından ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleşmemişti.
TCMB, Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyordu.
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