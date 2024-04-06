Son dakika... Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 00:16
Son dakika... Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi
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Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseldi.


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