Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını yarın düzenlenecek Para Politikası Kurulu'nun ardından açıklayacak. Piyasa beklentisi TCMB'nin değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 14'te tutması yönünde.
TCMB faiz kararını Çarşamba başlayacak PPK toplantısına ilişkin karar perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Yüksek olan enflasyonun daha da artmasının beklenmesi, Merkez Bankası'nın faizi yükseltip yükseltmeyeceği sorusunun ortaya çıkmasına yol açıyor.
REUTERS ANKETİ
Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler oy birliği ile TCMB'nin faiz politikasında bir değişiklik olmayacağını öngördü.
BLOOMBERG ANKETİ
Bloomberg HT'nin yaptığı ankete göre de piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 21 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği faiz anketinde 11 kurumun medyan beklentisi faizin yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulması.
GOLDMAN SACHS
Goldman Sachs piyasa notunda TL'deki baskının devam edeceğini, buna cevabın ise döviz müdahaleleri ile gerçekleşeceğini öngördü.
Raporda, “Önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna cevaben müdahale etmesi gerekeceğini düşünüyoruz. Bunların döviz müdahaleleri, yeni araçlar ve başka heterodoks önlemler olmasını bekliyoruz” görüşüne yer verildi.
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