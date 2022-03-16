Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:20

TCMB faiz kararını Çarşamba başlayacak PPK toplantısına ilişkin karar perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Yüksek olan enflasyonun daha da artmasının beklenmesi, Merkez Bankası'nın faizi yükseltip yükseltmeyeceği sorusunun ortaya çıkmasına yol açıyor.

Bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri ve şubat ayında 20 yılın yeni zirvesi yüzde 54.4'e tırmanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

REUTERS ANKETİ

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler oy birliği ile TCMB'nin faiz politikasında bir değişiklik olmayacağını öngördü.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin yaptığı ankete göre de piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 21 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği faiz anketinde 11 kurumun medyan beklentisi faizin yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulması.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs piyasa notunda TL'deki baskının devam edeceğini, buna cevabın ise döviz müdahaleleri ile gerçekleşeceğini öngördü.

Raporda, “Önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna cevaben müdahale etmesi gerekeceğini düşünüyoruz. Bunların döviz müdahaleleri, yeni araçlar ve başka heterodoks önlemler olmasını bekliyoruz” görüşüne yer verildi.