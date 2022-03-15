Faiz kararında sürpriz beklenmiyor, rezervde düşüş sürüyor
Perşembe günü politika faizi kararını açıklayacak olan Merkez Bankası’nın (MB) yapılan swap’lara karşın brüt rezervi azalıyor. Net rezervleri ise eksi 42.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Faiz artışı ise beklenmiyor.
CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomik raporunda Merkez Bankası rezervlerine dikkat çekildi.
Rapora göre, yaklaşık 22 milyar dolarlık bir döviz mevduatının aralık, ocak ve şubat aylarında kur korumalı mevduata geçilmiş olmasına ve Hazine’nin 3 milyar dolarlık borçlanmasına karşın brüt döviz rezervindeki azalma geçen hafta da sürdü. MB’nin brüt rezervi (altın+döviz), 25 Şubat - 4 Mart günleri arasında 2.9 milyar dolar daha azalarak 110.3 milyar dolara indi.
Brüt rezerv, geçen yılın sonuna göre 1 milyar dolara yakın, 17 Aralık’taki seviyesine göre ise 7 milyar dolar azaldı. Söz konusu haftada brüt döviz rezervi 2 milyar dolar azalarak 68.2 milyar dolara inerken, altın varlıkları 864 milyon dolar artarak 42.1 milyar dolara yükseldi.
Swap borçlarının brüt rezerv içerisindeki payı ise 4 Mart itibarıyla yüzde 55.1 olarak hesaplandı. MB’nin brüt rezervini yüksek göstermek için Katar ve BAE gibi ülkelerden swap yaptığına işaret edilen raporda, “Bu ülkelerin parası SDR sepetinde olmadığı için rezerv sayılıp sayılmayacağı da tartışmalı bulunuyor” yorumu yapıldı. ? ANKARA
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