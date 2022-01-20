Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde euro ve dolar ne kadar? (20.01.2022)

20 Ocak 2022 Perşembe, 09:04

TCMB'nin saat 14.00'te sonuçlarını açıklayacağı toplantısına ilişkin Reuters anketinde bir katılımcı faiz indirimi beklerken diğer katılımcıların tamamı politika faizinin %14 seviyesinde sabit tutulacağını tahmin etti.

Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan %36'ya yükselmesi ve geçtiğimiz aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB bu ay politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren sekiz kurumun medyan tahmini %14 olurken tahminler %9-14.75 bandında yer aldı.

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında %44 değer kaybetti.

TCMB, Aralık ayındaki toplantısı sonrasında alınmış olan faiz indirimi kararların birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini ve bu dönemde politika çerçevesinin gözden geçirileceğini belirmişti.

Birçok ekonomist bu yönlendirmeyi ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ve TL'deki değer kaybına bu süreçte faiz artışı ile tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı.

Bu kapsamda PPK metninde faiz oranı haricinde yapılabilecek ileri dönük yönlendirmeler yakından takip edilecek.

Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık %36.08'e çıktı. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden %50 seviyesine yükselebileceğini belirtiyorlar. Daha sonra enflasyonda TL'de değer kaybı olmaz ise yıl sonuna doğru düşüş bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Başlıca ekonomilerde görülen daha sıkı para politikası ve yükselen faiz oranlarına karşılık, Çin konut kredileri için referans faiz oranını yaklaşık iki yıldır ilk kez düşürdü. Çin Merkez Bankası Pazartesi günü ise bir yıllık orta vadeli kredi faizlerinde beklenmedik bir düşüş kararı vermişti.

Petrol piyasasında güçlü talep ve kısa vadeli arz kesintileri fiyatları destekleyerek 2014 sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın tutmaya devam ederken fiyatlar seansın erken saatlerinde kaydettiği kayıpları telafi ederek yatay seyretti.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN DÖVİZ BİRİKİMLERİ BOZULACAK MI?

Piyasalarda kurumsal yatırımcılar için dövizden TL'ye geçiş için getirilen vergi muafiyetini ne kadar kullanacakları da yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor.

TBMM'de hafta başında komisyondan geçen tasarı genel kurulda da görüşülebilir hale geldi.

Bankacılar düzenlemedeki vergi istisnasının "kuvvetli" olduğunu bu nedenle etkilerinin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Dolar/TL bu sabah saat 08.44'te 13.44/13.47 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 15.25/15.29 seviyesindeydi.

TCMB Aralık ayında zaten negatifte bulunan rezervlerinden 20 milyar dolara yakın daha kayba uğradı. Bu kayıpların bir kısmı resmi müdahale olarak açıklanırken, özellikle 20 Aralık sonrası için olan kısmı için ise TCMB'den bir açıklama gelmedi. TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin %25'ini satın alacağını açıkladı.

Birçok bankacı TL'nin artık kamu tarafından yönlendirilen bir para birimi olduğu görüşünde ve bu sürecin sonunda nasıl bir denge oluşacağı bankacılar için net değil. Öte yandan TCMB bilançosunda rezervlerini daha yüksek gösteren swap anlaşmalarına da devam ediyor. Son olarak dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaklaşık 4.7 milyar dolar değerinde swap anlaşması yapıldı.

TL'deki rekor değer kaybına çözüm için getirilen kur korumalı mevduata dövizden geçişş henüz ekonomi yönetiminin beklediği seviyelere ulaşmazken, "TL'yi koruma savaşı" dövizden TL'ye geçişi sağlamaları için çalışanlarına performans hedefi koyan kamu bankaları öncülüğünde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün de söylediği yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması sürecinin nasıl yapılacağı da piyasanın izlediği gündemler arasında. Öte yandan Erdoğan kur korumalı mevduat kullanımının 163 milyar TL'ye ulaştığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Türkiye'yi... dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da TL ile yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala oldukça yüksek seviyelerdedir."

Erdoğan vatandaşlara bir kez daha TL cinsi enstrümanlara geçiş çağrısı da yaptı.