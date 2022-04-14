Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası, faiz kararı sonrası dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 14:19
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB'nin faiz kararı sonrası güne 14,59 TL'den başlayan dolar, 14,61 TL seviyelerine geldi. Güne 15,9310 liradan başlayan Avro (Euro) ise 15,96 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5950 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 15,8130 lira olmuştu.


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