Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

AA
09 Mart 2022 Çarşamba, 15:00
Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak
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TCMB açıklamasında, bankanın 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensupları alınmayacağı belirtilen açıklamada, basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinden Genel Kurul Toplantısı'nın canlı olarak takip edebileceği aktarıldı.

Açıklamada, genel kurul toplantılarına ilişkin bilginin bankanın internet sitesinin "Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Genel Kurul" bölümünde yer aldığı belirtildi.


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