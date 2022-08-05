Merkez KİT’lere döviz satışı yapmadı

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:53

Merkez Bankası’nın 2014 yılında başlattığı BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı bu ay yapılmadı. Böylece 10 ay sonra ilk kez KİT'lere satış yapılmamış oldu. TCMB’nin KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı yapan BOTAŞ’a yapılıyor. Yaz aylarında doğalgaz ithalatının düşmesiyle döviz ihtiyacında da azalma gerçekleşmişti. TCMB Haziran aylarında son 5 yılda KİT’lere ortalama 390 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti. Bu yıl gerçekleşen 105 milyon dolarlık TCMB satışı, BOTAŞ’ın ortalama döviz ihtiyacının altında bulunuyordu. BOTAŞ da geçtiğimiz ay doğalgaz alımları için Deutsche Bank'tan 925 milyon Euro'luk kredi almıştı.

TCMB verilerinden elde edilen bilgiye göre; 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu.

KİT’LERE DÖVİZ SATIŞI 2014’TE BAŞLADI

TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Aralık 2014 tarihinde KİT'lere döviz satışına başlayan TCMB 2021'in Ocak-Mayıs ve Temmuz-Eylül aylarında bu kategoride döviz satışı gerçekleştirmemişti.