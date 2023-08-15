'Merkez'in olağanüstü kararının ardından Rus rublesi yükselişte

Dolar/ruble paritesi, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı yapacağını açıklamasının ardından 96 seviyesine indi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:48
'Merkez'in olağanüstü kararının ardından Rus rublesi yükselişte
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Haftanın ikinci işlem gününün açılışında ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 96 seviyesine geriledi.

Dolar/ruble paritesi dün 28 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşmıştı.

Rusya Merkez Bankası, rublede yaşanan değer kaybı nedeniyle bugün faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştireceğini bildirmişti.

Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını 10’a çıkarmasını bekliyor.


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