Mersin'de limana getirilen 30 metrelik reaktör kara yoluyla Adana'ya taşınıyor
İspanya'nın Bilbao Limanı'ndan yüklenip Mersin Uluslararası Limanı'na indirilen, elyaf ve polyester ham maddesi üretiminde kullanılacak 30 metre uzunluğuna 8,5 metre yüksekliğine sahip reaktörün kara yoluyla 4 günde Adana'ya ulaştırılması planlanıyor.
İspanya'nın Bilbao Limanı'nda gemiye yüklenen SASA Polyester Sanayi AŞ'nin elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için kullanacağı reaktör, denizdeki yolculuğun ardından Mersin Uluslararası Limanı'na indirildi.
Burada çekiciye alınan reaktörün, Adana'daki SASA Polyester Sanayi AŞ'nin sahasına götürülmesi için yolculuğu başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, D-400 kara yolunda yaklaşık 55 kilometre mesafe kat edilecek güzergahta, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ önlem aldı.
Ekipler, kara yolundaki trafik ışıkları ve yön levhalarını, reaktör kazanının geçişine engel oluşmayacak şekilde yeniden düzenliyor.
Polis ekiplerinin önlemler aldığı, araç trafiğinin bazı bölgelerde kontrollü geçildiği yol güzergahında, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.
Kara yoluyla 4 günde Adana'ya ulaştırılması planlanan reaktör, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için 950 milyon dolar yatırımla kurulumuna başladığı tesiste kullanılacak.
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