MESEM tartışması büyüyor: 'Çocuklar fabrikada değil okul bahçesinde olmalıdır'

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) çocukları erken yaşta çalışma hayatına iten bir yapıya dönüştüğünü belirterek kapsamlı bir açıklama yaptı. Dernek, öğrencilerin haftanın büyük bölümünü iş yerlerinde geçirdiği sistemin, eğitimin önüne geçtiğine ve çocukları riskli üretim ortamlarına sürüklediğine dikkat çekti.

“SİSTEM ŞEFFAFLIKTAN UZAK” TESPİTİ

ÇYDD, MESEM kapsamındaki işletme sayısı, öğrencilerin çalıştığı sektörler ve illere ilişkin resmi verilerin paylaşılmamasının sistemin ne derece kapalı yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti. Açıklamada, sanayi ve hizmet sektörlerindeki üretim yoğunluğu nedeniyle MESEM öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlara yönlendirildiği, basına yansıyan olayların da bunu doğruladığı vurgulandı. Eğitim sürecinin iş yerlerinin ihtiyaçlarına göre şekillenmesinin çocukları korumasız bıraktığı belirtildi.

ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Eylül 2023–Ağustos 2024 dönemine ilişkin Çocuk İş Cinayetleri Raporu’na işaret eden ÇYDD, bu süreçte 9’u MESEM öğrencisi olmak üzere 66 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlattı. 2023–2024 ve 2024–2025 dönemleri birlikte ele alındığında en az 15 MESEM öğrencisinin sanayi ve inşaat gibi yüksek riskli sektörlerde çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. Dernek, bu verilerin MESEM’in çocukları tehlikeli çalışma koşullarına sürükleyen bir mekanizmaya dönüştüğünü gösterdiğini belirtti.

“ÇOCUKLAR FABRİKADA DEĞİL OKUL BAHÇESİNDE OLMALI”

Açıklamada, çocuk işçiliğiyle mücadelenin artık ertelenemez hale geldiği vurgulandı. ÇYDD, her çocuğun yaşam, oyun, eğitim ve hayal kurma hakkı olduğunun altını çizerek “Çocuklar, tarlada değil sınıfta; fabrikada değil okul bahçesinde olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

ÇYDD’DEN ÇAĞRI: “ÇOCUKLAR ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

Dernek, çocuk işçiliğinin sona ermesi ve her çocuğun eşit, nitelikli eğitime erişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlattı. 2013 yılından bu yana yürütülen Üretimden Yeniden Eğitime Projesi (ÜYEP) kapsamında şimdiye kadar 157 çocuğun yeniden eğitim hayatına dönmesine destek sağlandığı aktarıldı.

ÇYDD, “Çocukların hayatı, hayalleri ve geleceği için herkes sorumluluk almalı. Çocuklar tüm toplumun ortak sorumluluğudur” çağrısıyla açıklamasını tamamladı.