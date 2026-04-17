Meşhur kural bozuldu: Faiz ve dolar artarken altın neden düşmüyor?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,50 seviyesinin üzerinde kalması ve Dolar Endeksi’nin 106 sınırındaki güçlü görünümü, altın fiyatları üzerindeki geleneksel baskıyı koruyor. Normal koşullarda altını daha düşük seviyelere çekmesi beklenen bu yüksek faiz ortamı, jeopolitik risk primi ve enflasyon kaygılarının eş zamanlı etkisiyle dengeleniyor.

Yatırımcılar mevcut finansal sistemden çıkış yapmak yerine, ABD tahvilleri ve S&P 500 hisselerinden oluşan portföylerini, olası dalgalanmalara karşı fiziksel altınla destekleyerek risklerini dağıtıyor. Bu yaklaşım, altının faiz politikalarıyla bağlantısının sürdüğünü ancak küresel belirsizliklerin bu ilişki üzerinde geçici bir direnç oluşturduğunu gösteriyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TERCİHİ SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda mevcut yapı korunurken, merkez bankalarının rezerv yönetimi altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Mart ve nisan verileri, özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini kademeli olarak artırdığını ortaya koyuyor.

Bu artış, küresel sistemden kopuş anlamına gelmezken, varlık çeşitlendirme ihtiyacının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. S&P 500 gibi büyük endekslerde zirve seviyelerde görülen dalgalanma, kurumsal yatırımcıların kâr realizasyonu yaparak portföylerinin bir bölümünü fiziksel varlıklara yönlendirmesine neden oluyor. Bu eğilim, piyasalarda fiyat istikrarı arayışının güçlendiğine işaret ediyor.

16 NİSAN VERİLERİ PİYASANIN YÖNÜNÜ GÖSTERİYOR

Güncel veriler, altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte faiz kararları ve küresel enflasyon göstergelerine duyarlılığını sürdüreceğini ortaya koyuyor. 16 Nisan 2026 itibarıyla gram altının iç piyasada 6.940 TL seviyesini test etmesi ve ons altının 4.800 dolar bandında işlem görmesi, küresel piyasalardaki dirençli görünümün yurtiçine yansıması olarak öne çıkıyor.

Yüksek faiz ortamı altın için en önemli yapısal engel olmayı sürdürse de, küresel ticaret hatlarındaki aksaklıklar ve jeopolitik gelişmeler, altını portföylerde denge unsuru olarak öne çıkarmaya devam ediyor.