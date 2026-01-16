Mevduat faizi hesaplamaları değişti: 1 milyon TL için hangi banka ne kadar ödüyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri etkiledi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekilmesinin ardından yatırımcıların odağı, bankaların 1 milyon TL için güncellediği mevduat faiz oranlarına çevrildi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT FAİZLERİ DEĞİŞTİ TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti. Bu süreçte özellikle 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlere sunulan kısa vadeli mevduat faizlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR Faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde görülen geri çekilme, 1 milyon TL birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların kısa vadeli tercihlerinde etkili oldu. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi beklenirken, yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım sergilediği gözleniyor.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI 16 Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Faiz indirimi sonrası ortaya çıkan tablo, 1 milyon TL ile vadeli mevduat hesabı açmayı planlayan yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI 1 MİLYON TL’NİN AYLIK KAZANCI TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 1 milyon TL’nin aylık mevduat getirisi yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan tabloda, 1 milyon TL için farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar yer alıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI İşte 1 milyon TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 26 bin 762 TL

26 bin 762 TL Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 26 bin 762 TL

26 bin 762 TL Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

ODEABANK Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27 bin 847 TL

27 bin 847 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27 bin 847 TL

27 bin 847 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39,92

Yüzde 39,92 Net Kazanç: 28 bin 874 TL

28 bin 874 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 874 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 28 bin 570 TL

28 bin 570 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 28 bin 932 TL

28 bin 932 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 28 bin 932 TL

28 bin 932 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 29 bin 293 TL

29 bin 293 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 29 bin 655 TL

29 bin 655 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30 bin 16 TL

30 bin 16 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 31 bin 101 TL

31 bin 101 TL Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL