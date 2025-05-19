Mevduat faizi yüzde 50’nin üstünde: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankalar, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü güncellemeye gitti. Faizlerdeki yükselişle birlikte, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi dikkatleri üzerine çekti. Peki, en yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor? 500 bin TL’lik birikimini 32 gün vadeyle değerlendiren ne kadar kazanıyor? Aylık getiri ne seviyede? İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve sağladıkları getiriler...

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve TL’ye dönüşü teşvik eden yeni adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduata yönelmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle birlikte, mevduat faiz oranları son dört ayın en yüksek düzeylerine ulaştı. Özellikle 32 günlük vadeli TL mevduat faizleri, bazı bankalarda yüzde 53’e kadar çıktı.

Ekonomistler, enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen sıkı para politikasının faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde seyretmesine yol açabileceğini belirtiyor. Bu durum, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için vadeli mevduat seçeneğini yeniden cazip hale getiriyor.

Birikimlerini TL mevduatta değerlendirmeyi düşünenler ise bankaların sunduğu faiz tekliflerini yakından takip ediyor.

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Yüzde 35,5 Net Kazanç: 13 bin 227 TL

13 bin 227 TL Vade Sonu: 513 bin 227 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 16 bin 395 TL

16 bin 395 TL Vade Sonu: 516 bin 395 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 16 bin 395 TL

16 bin 395 TL Vade Sonu: 516 bin 395 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 15 bin 319 TL

15 bin 319 TL Vade Sonu: 515 bin 319 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Net Kazanç: 17 bin 885 TL

17 bin 885 TL Vade Sonu: 517 bin 885 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Yüzde 48,5 Net Kazanç: 18 bin 71 TL

18 bin 71 TL Vade Sonu: 518 bin 71 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 18 bin 630 TL

18 bin 630 TL Vade Sonu: 518 bin 630 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 18 bin 630 TL

18 bin 630 TL Vade Sonu: 518 bin 630 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Yüzde 51 Net Kazanç: 19 bin 3 TL

19 bin 3 TL Vade Sonu: 519 bin 3 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Yüzde 51 Net Kazanç: 19 bin 357 TL

19 bin 357 TL Vade Sonu: 519 bin 357 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 17 bin 769 TL

17 bin 769 TL Vade Sonu: 517 bin 769 TL

FİBABANKA