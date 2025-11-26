Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 750 bin TL'lik birikime en yüksek getiri hangi bankada?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi adımı, bankacılık sektöründeki vadeli mevduat faiz oranlarını tamamen yeniden şekillendirdi. Mevduat faizi oranlarındaki dalgalanma devam ederken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan bankayı bulma yarışına hız verdi.
Piyasalardaki genel düşüş eğilimine rağmen, bazı bankalar rekabetçi mevduat oranları sunmaya devam ediyor. Peki, 750 bin TL’lik birikim sahipleri için güncel mevduat faizi listesinde son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM
Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde uygulamaya koyduğu faiz indirimi politikası, piyasadaki likidite durumunu ve buna bağlı olarak bankaların getiri oranlarını doğrudan etkiledi. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması, TCMB’nin faiz indirim serisine devam edebileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum bankaları mevduat faizlerini aşağı çekmeye yöneltti.
Ancak bu genel düşüş trendine rağmen, bankalar arasındaki mevduat faizi oranları arasındaki makas belirgin şekilde açılmış durumda. Geçen haftaya kıyasla en yüksek faiz oranlarında bile önemli değişimler gözlemleniyor.
Bu dalgalı ve değişken piyasa ortamı, tasarruf sahiplerinin tercihlerini ve 750 bin TL gibi birikimlerinin kısa vadedeki net kazancını doğrudan etkiliyor.
YATIRIMCI İÇİN EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI HANGİ BANKADA?
En yüksek mevduat oranları sunan bankalar, faizlerdeki düşüşe rağmen hâlâ yüksek getiri arayan yatırımcıların odak noktası olmayı sürdürüyor.
Uzmanlar, faizlerin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtiyor ve yatırımcıların sadece faiz oranına değil, aynı zamanda bankaların sunduğu koşullara da dikkat etmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Bankalar arasındaki bu rekabette, 750 bin TL’lik vadeli mevduatın aylık net getirisi ne kadar oldu?
GÜNCEL BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ
İşte, 750 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve net kazanç tablosu...
750 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
VAKIFBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 23
- Net Kazanç: 12 bin 477 TL
- Vade Sonu: 762 bin 477 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 20 bin 71 TL
- Vade Sonu: 770 bin 71 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 38
- Net Kazanç: 20 bin 614 TL
- Vade Sonu: 770 bin 614 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 21 bin 699 TL
- Vade Sonu: 771 bin 699 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 21 bin 427 TL
- Vade Sonu: 771 bin 427 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 19 bin 869 TL
- Vade Sonu: 769 bin 869 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 22 bin 241 TL
- Vade Sonu: 772 bin 241 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 22 bin 241 TL
- Vade Sonu: 772 bin 241 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 22 bin 512 TL
- Vade Sonu: 772 bin 512 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 22 bin 512 TL
- Vade Sonu: 772 bin 512 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,8
- Net Kazanç: 22 bin 675 TL
- Vade Sonu: 772 bin 675 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 20 bin 961 TL
- Vade Sonu: 770 bin 961 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 20 bin 719 TL
- Vade Sonu: 770 bin 719 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 22 bin 816 TL
- Vade Sonu: 772 bin 816 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 22 bin 824 TL
- Vade Sonu: 772 bin 824 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 22 bin 824 TL
- Vade Sonu: 772 bin 824 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 21 bin 978 TL
- Vade Sonu: 771 bin 978 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 21 bin 978 TL
- Vade Sonu: 771 bin 978 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 46,5
- Net Kazanç: 22 bin 221 TL
- Vade Sonu: 772 bin 221 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 23 bin 328 TL
- Vade Sonu: 773 bin 328 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.