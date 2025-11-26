Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 750 bin TL'lik birikime en yüksek getiri hangi bankada?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi adımı, bankacılık sektöründeki vadeli mevduat faiz oranlarını tamamen yeniden şekillendirdi. Mevduat faizi oranlarındaki dalgalanma devam ederken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan bankayı bulma yarışına hız verdi.

Piyasalardaki genel düşüş eğilimine rağmen, bazı bankalar rekabetçi mevduat oranları sunmaya devam ediyor. Peki, 750 bin TL’lik birikim sahipleri için güncel mevduat faizi listesinde son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde uygulamaya koyduğu faiz indirimi politikası, piyasadaki likidite durumunu ve buna bağlı olarak bankaların getiri oranlarını doğrudan etkiledi. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması, TCMB’nin faiz indirim serisine devam edebileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum bankaları mevduat faizlerini aşağı çekmeye yöneltti.

Ancak bu genel düşüş trendine rağmen, bankalar arasındaki mevduat faizi oranları arasındaki makas belirgin şekilde açılmış durumda. Geçen haftaya kıyasla en yüksek faiz oranlarında bile önemli değişimler gözlemleniyor.

Bu dalgalı ve değişken piyasa ortamı, tasarruf sahiplerinin tercihlerini ve 750 bin TL gibi birikimlerinin kısa vadedeki net kazancını doğrudan etkiliyor.

YATIRIMCI İÇİN EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI HANGİ BANKADA? En yüksek mevduat oranları sunan bankalar, faizlerdeki düşüşe rağmen hâlâ yüksek getiri arayan yatırımcıların odak noktası olmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, faizlerin yıl sonuna kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtiyor ve yatırımcıların sadece faiz oranına değil, aynı zamanda bankaların sunduğu koşullara da dikkat etmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Bankalar arasındaki bu rekabette, 750 bin TL’lik vadeli mevduatın aylık net getirisi ne kadar oldu?

GÜNCEL BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ İşte, 750 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve net kazanç tablosu...

750 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 23

Yüzde 23 Net Kazanç: 12 bin 477 TL

12 bin 477 TL Vade Sonu: 762 bin 477 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 20 bin 71 TL

20 bin 71 TL Vade Sonu: 770 bin 71 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 38

Yüzde 38 Net Kazanç: 20 bin 614 TL

20 bin 614 TL Vade Sonu: 770 bin 614 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 21 bin 699 TL

21 bin 699 TL Vade Sonu: 771 bin 699 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 21 bin 427 TL

21 bin 427 TL Vade Sonu: 771 bin 427 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 19 bin 869 TL

19 bin 869 TL Vade Sonu: 769 bin 869 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 22 bin 241 TL

22 bin 241 TL Vade Sonu: 772 bin 241 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 22 bin 241 TL

22 bin 241 TL Vade Sonu: 772 bin 241 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 22 bin 512 TL

22 bin 512 TL Vade Sonu: 772 bin 512 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 22 bin 512 TL

22 bin 512 TL Vade Sonu: 772 bin 512 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,8

Yüzde 41,8 Net Kazanç: 22 bin 675 TL

22 bin 675 TL Vade Sonu: 772 bin 675 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 20 bin 961 TL

20 bin 961 TL Vade Sonu: 770 bin 961 TL

ODEABANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 20 bin 719 TL

20 bin 719 TL Vade Sonu: 770 bin 719 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 22 bin 816 TL

22 bin 816 TL Vade Sonu: 772 bin 816 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 22 bin 824 TL

22 bin 824 TL Vade Sonu: 772 bin 824 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 22 bin 824 TL

22 bin 824 TL Vade Sonu: 772 bin 824 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 21 bin 978 TL

21 bin 978 TL Vade Sonu: 771 bin 978 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 21 bin 978 TL

21 bin 978 TL Vade Sonu: 771 bin 978 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Yüzde 46,5 Net Kazanç: 22 bin 221 TL

22 bin 221 TL Vade Sonu: 772 bin 221 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 23 bin 328 TL

23 bin 328 TL Vade Sonu: 773 bin 328 TL