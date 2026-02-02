Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizinde yeni tablo: 250 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı!
2.02.2026 10:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TCMB'nin faiz indirimi sonrası 250 bin TL'nin 32 günlük net getirisi sil baştan hesaplandı. Güncel mevduat faiz oranları ile en yüksek kazanç sağlayan bankalar belli oldu. İşte 2 Şubat 2026 itibarıyla banka banka en yüksek faiz oranları ve güncel kazanç tablosu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası oluşan beklenti ortamı, mevduat faizlerini yeniden gündeme taşıdı. Hem bireysel yatırımcılar hem de finans çevreleri, “mevduat faizleri daha da yükselir mi” sorusuna yanıt arıyor. Ekonomistler, karar metninde yer alan yönlendirmelerin mevduat getirileri üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekiyor.

TCMB’nin mesaj tonu, bankaların mevduat politikalarını gözden geçirmesine neden olabilecek önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Karar sonrası tablo netleşirken, mevduat faizlerinin seyri tasarruf sahipleri ve kredi piyasası açısından belirleyici olmayı sürdürüyor.

MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI MEVDUATTA YENİ DÖNEM

Banka mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin kararının ardından netlik kazandı. TCMB, politika faizinde indirime gitti. Kararla birlikte bankaların uyguladığı mevduat oranlarında da değişim yaşandı.

FAİZ İNDİRİMİ BANKALARIN MEVDUAT POLİTİKALARINI ETKİLEDİ

TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları oranları aşağı yönlü revize etti. Özellikle kısa vadeli ve yüksek tutarlı mevduatlarda sunulan faiz oranlarında dikkat çeken değişimler görüldü.

MEVDUAT FAİZLERİNDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde yaşanan geri çekilme, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercihlerinde etkili oluyor. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların daha temkinli davrandığı gözleniyor.

250 BİN TL’NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI

Güncel mevduat oranları doğrultusunda, 250 bin TL’nin kısa vadeli mevduatta sağlayacağı net getiri yeniden hesaplandı. Ortaya çıkan tablo, vadeli mevduat hesabı açmayı planlayan tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

AYLIK MEVDUAT KAZANCI YATIRIMCININ ODAĞINDA

Faiz indirimi kararının ardından 250 bin TL’nin aylık mevduat getirisi yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan karşılaştırmalarda, farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar öne çıkıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İşte 250 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 34
  • Net Kazanç: 6 bin 147 TL
  • Vade Sonu Tutar: 256 bin 147 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Kazanç: 6 bin 509 TL
  • Vade Sonu Tutar: 256 bin 509 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 6 bin 690 TL
  • Vade Sonu Tutar: 256 bin 690 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 38
  • Net Kazanç: 6 bin 871 TL
  • Vade Sonu Tutar: 256 bin 871 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 38
  • Net Kazanç: 6 bin 871 TL
  • Vade Sonu Tutar: 256 bin 871 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 52 TL
ZİRAAT DİNAMİK

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 52 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 52 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 52 TL

 

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,99
  • Net Kazanç: 7 bin 231 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 231 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 7 bin 232 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 232 TL

 

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 7 bin 232 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 232 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 7 bin 323 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 323 TL
VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 7 bin 775 TL
  • Vade Sonu Tutar: 257 bin 775 TL
