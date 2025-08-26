Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

26.08.2025 10:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Mevduat faizleri güncellendi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faizleri değişti. Stopaj artışı yatırımcıların tercihlerini değiştirirken, ekonomide dengeler yeniden şekilleniyor. Tasarruf sahipleri farklı yatırım araçlarına yöneliyor. 100 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizlerinde geri adım attı. Stopaj oranlarındaki artış ise yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yöneltebilir. Mevduat faizlerindeki gelişmeler, ekonomide dengelerin değişmesine yol açıyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DEĞİŞİM BAŞLADI

Faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faizleri düşüş gösterdi. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin yıllık bazda gerilemesi de bu tabloyu destekledi.

Önceden yıllık yüzde 48-50 bandında seyreden mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 36-49 aralığına indi. Bu gelişmeler, yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesine neden oluyor.

STOPAJ ARTIŞI TASARRUF SAHİPLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Mevduat faizlerindeki düşüşün yanında stopaj oranlarının yükselmesi de yatırımcı tercihlerinde değişikliğe yol açabilir. Özellikle 100 bin TL ve üzerindeki mevduatlar için geçerli olan yeni stopaj oranları, yüksek tutarlı tasarruf sahiplerini farklı yatırım seçeneklerini değerlendirmeye itiyor.

BANKALAR ARASINDA FAİZ FARKLILIKLARI SÜRÜYOR

Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranları, yatırılan tutara ve piyasadaki rekabete bağlı olarak şekilleniyor. Faizlerin kademeli olarak gerilemesi durumunda mevduata olan ilginin azalabileceği belirtiliyor.

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN GÜNCEL ORANLAR

Bankaların sunduğu mevduat faizleri farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık getiriler banka banka şu şekilde sıralanıyor:

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 36  
  • Net Kazanç: 2 bin 604 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 604 TL
GETİRFİNANS  

  • Faiz Oranı: Yüzde 40  
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL
ENPARA.COM  

  • Faiz Oranı: Yüzde 40  
  • Net Kazanç: 2 bin 893 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 893 TL
HAYAT FİNANS  

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,24  
  • Net Kazanç: 3 bin 128 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 128 TL
GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5  
  • Net Kazanç: 3 bin 146 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 146 TL
ZİRAAT BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 44  
  • Net Kazanç: 3 bin 182 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 182 TL
AKBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 3 bin 307 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 307 TL
YAPI KREDİ  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 3 bin 307 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 307 TL
DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 3 bin 255 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 255 TL
QNB FİNANSBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 2 bin 767 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 767 TL
HSBC  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Net Kazanç: 2 bin 367 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 367 TL
CEPTETEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Net Kazanç: 3 bin 381 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 381 TL
ODEA BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Net Kazanç: 2 bin 776 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 776 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 48  
  • Net Kazanç: 2 bin 913 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 913 TL
ALTERNATİF BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 2 bin 885 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 885 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

