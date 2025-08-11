Mevduat faizleri güncellendi: 200 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını aşağı çekti. Artan stopaj oranları ise yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendirebilir.
Mevduat faizlerindeki bu gelişmeler, ekonomideki dengeleri etkiliyor. Peki, 200 bin TL’lik vadeli mevduatın aylık getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi sunuyor? İşte bankalar bazında tam liste…
FAİZ İNDİRİMİYLE MEVDUATTA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e indirince, bankalar hem kredi hem de mevduat faizlerinde düşüşe gitti.
Önceden yıllık yüzde 48-50 civarında seyreden mevduat faizleri, karar sonrası yüzde 37-49 aralığına geriledi.
STOPAJ ARTIŞI YATIRIMCI TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR
Mevduat faizlerindeki düşüşün yanı sıra, stopaj oranlarındaki artış da mevduata olan ilgiyi azaltabilir.
Bu durum özellikle yüksek tutarlı mevduat sahiplerini farklı yatırım araçlarına yönlendirebilir. 200 bin TL ve üzerindeki tasarruflarda geçerli olan yeni stopaj oranları, yatırım stratejilerinde değişikliğe yol açabilir.
BANKALARDA FAİZ ORANLARI FARKLILIK GÖSTERİYOR
Mevduat faizleri bankadan bankaya farklılık arz ediyor. Faiz oranları, mevduat tutarı ve piyasa rekabetine göre şekilleniyor.
Faizlerin kademeli olarak düşmesi durumunda tasarruf sahiplerinin ilgisinde azalma yaşanabilir. İşte banka banka güncel faiz oranları ve aylık kazanç hesaplamaları:
200 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN FAİZ ORANLARI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 5 bin 352 TL
- Vade Sonu: 205 bin 352 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 4 bin 918 TL
- Vade Sonu: 204 bin 918 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 5 bin 931 TL
- Vade Sonu: 205 bin 931 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 43,5
- Net Kazanç: 6 bin 293 TL
- Vade Sonu: 206 bin 293 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 6 bin 365 TL
- Vade Sonu: 206 bin 365 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 44,61
- Net Kazanç: 6 bin 453 TL
- Vade Sonu: 206 bin 453 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 510 TL
- Vade Sonu: 206 bin 510 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 21 TL
- Vade Sonu: 206 bin 21 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 45,5
- Net Kazanç: 6 bin 688 TL
- Vade Sonu: 206 bin 688 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 5 bin 748 TL
- Vade Sonu: 205 bin 748 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 6 bin 221 TL
- Vade Sonu: 206 bin 221 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 6 bin 763 TL
- Vade Sonu: 206 bin 763 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 6 bin 912 TL
- Vade Sonu: 206 bin 912 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 6 bin 490 TL
- Vade Sonu: 206 bin 490 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 6 bin 580 TL
- Vade Sonu: 206 bin 580 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.