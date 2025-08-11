Mevduat faizleri güncellendi: 200 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını aşağı çekti. Artan stopaj oranları ise yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendirebilir.

Mevduat faizlerindeki bu gelişmeler, ekonomideki dengeleri etkiliyor. Peki, 200 bin TL’lik vadeli mevduatın aylık getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi sunuyor? İşte bankalar bazında tam liste…

FAİZ İNDİRİMİYLE MEVDUATTA DÜŞÜŞ BAŞLADI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e indirince, bankalar hem kredi hem de mevduat faizlerinde düşüşe gitti.

Önceden yıllık yüzde 48-50 civarında seyreden mevduat faizleri, karar sonrası yüzde 37-49 aralığına geriledi.

STOPAJ ARTIŞI YATIRIMCI TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mevduat faizlerindeki düşüşün yanı sıra, stopaj oranlarındaki artış da mevduata olan ilgiyi azaltabilir.

Bu durum özellikle yüksek tutarlı mevduat sahiplerini farklı yatırım araçlarına yönlendirebilir. 200 bin TL ve üzerindeki tasarruflarda geçerli olan yeni stopaj oranları, yatırım stratejilerinde değişikliğe yol açabilir.

BANKALARDA FAİZ ORANLARI FARKLILIK GÖSTERİYOR Mevduat faizleri bankadan bankaya farklılık arz ediyor. Faiz oranları, mevduat tutarı ve piyasa rekabetine göre şekilleniyor.

Faizlerin kademeli olarak düşmesi durumunda tasarruf sahiplerinin ilgisinde azalma yaşanabilir. İşte banka banka güncel faiz oranları ve aylık kazanç hesaplamaları:

200 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 5 bin 352 TL

5 bin 352 TL Vade Sonu: 205 bin 352 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 4 bin 918 TL

4 bin 918 TL Vade Sonu: 204 bin 918 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 5 bin 931 TL

5 bin 931 TL Vade Sonu: 205 bin 931 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Net Kazanç: 6 bin 293 TL

6 bin 293 TL Vade Sonu: 206 bin 293 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 6 bin 365 TL

6 bin 365 TL Vade Sonu: 206 bin 365 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 44,61

Yüzde 44,61 Net Kazanç: 6 bin 453 TL

6 bin 453 TL Vade Sonu: 206 bin 453 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 6 bin 510 TL

6 bin 510 TL Vade Sonu: 206 bin 510 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 6 bin 21 TL

6 bin 21 TL Vade Sonu: 206 bin 21 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Yüzde 45,5 Net Kazanç: 6 bin 688 TL

6 bin 688 TL Vade Sonu: 206 bin 688 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 5 bin 748 TL

5 bin 748 TL Vade Sonu: 205 bin 748 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 6 bin 221 TL

6 bin 221 TL Vade Sonu: 206 bin 221 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 6 bin 763 TL

6 bin 763 TL Vade Sonu: 206 bin 763 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 6 bin 912 TL

6 bin 912 TL Vade Sonu: 206 bin 912 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 6 bin 490 TL

6 bin 490 TL Vade Sonu: 206 bin 490 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 6 bin 580 TL

6 bin 580 TL Vade Sonu: 206 bin 580 TL