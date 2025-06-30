Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FAİZ ORANLARI HALA YÜKSEK SEVİYEDE SEYREDİYOR
Bazı bankalarda mevduat faizlerinde sınırlı geri çekilmeler yaşansa da, genel faiz seviyesi yüksek düzeyini koruyor. Güncel oranlar yaklaşık yüzde 53 seviyesinde seyrederek son haftaların zirvesini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların Türk Lirası mevduatlara ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.
250 BİN TL’NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ
Faiz oranlarının sabit kalması, belirli birikimi olan yatırımcıların kazanç hesaplarını etkiliyor. 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisinin banka banka güncel oranlara göre nasıl şekillendiği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
250 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Faiz oranlarının sabit kalması, özellikle belli birikimlere sahip yatırımcıların kazanç hesaplarını da etkiliyor. Peki, 250 bin TL’nin mevduat hesabındaki aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...
250 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 36
- Net Kazanç: 6 bin 707 TL
- Vade Sonu: 256 bin 707 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 7 bin 50 TL
- Vade Sonu: 257 bin 50 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 43,5
- Net Kazanç: 8 bin 104 TL
- Vade Sonu: 258 bin 104 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 8 bin 756 TL
- Vade Sonu: 258 bin 756 TL
HAYAT FİNANS
- Kâr Payı Oranı: Yüzde 47,08
- Net Kazanç: 8 bin 922 TL
- Vade Sonu: 258 bin 922 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 9 bin 292 TL
- Vade Sonu: 259 bin 292 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 9 bin 129 TL
- Vade Sonu: 259 bin 129 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 9 bin 485 TL
- Vade Sonu: 259 bin 485 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 9 bin 315 TL
- Vade Sonu: 259 bin 315 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 51
- Net Kazanç: 9 bin 501 TL
- Vade Sonu: 259 bin 501 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Kazanç: 9 bin 872 TL
- Vade Sonu: 259 bin 872 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Kazanç: 7 bin 897 TL
- Vade Sonu: 257 bin 897 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 53
- Net Kazanç: 8 bin 578 TL
- Vade Sonu: 258 bin 578 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 53
- Net Kazanç: 8 bin 455 TL
- Vade Sonu: 258 bin 455 TL