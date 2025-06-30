Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Para Politikası Kurulu (PPK) kararıyla politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit kaldı. Bu karar, mevduat faizlerinde kısa vadede önemli bir düşüş ihtimalini sınırladı.

FAİZ ORANLARI HALA YÜKSEK SEVİYEDE SEYREDİYOR Bazı bankalarda mevduat faizlerinde sınırlı geri çekilmeler yaşansa da, genel faiz seviyesi yüksek düzeyini koruyor. Güncel oranlar yaklaşık yüzde 53 seviyesinde seyrederek son haftaların zirvesini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların Türk Lirası mevduatlara ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.

250 BİN TL’NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ Faiz oranlarının sabit kalması, belirli birikimi olan yatırımcıların kazanç hesaplarını etkiliyor. 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisinin banka banka güncel oranlara göre nasıl şekillendiği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

250 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR? Faiz oranlarının sabit kalması, özellikle belli birikimlere sahip yatırımcıların kazanç hesaplarını da etkiliyor. Peki, 250 bin TL’nin mevduat hesabındaki aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...

250 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 36

Yüzde 36 Net Kazanç: 6 bin 707 TL

6 bin 707 TL Vade Sonu: 256 bin 707 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 7 bin 50 TL

7 bin 50 TL Vade Sonu: 257 bin 50 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Net Kazanç: 8 bin 104 TL

8 bin 104 TL Vade Sonu: 258 bin 104 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 8 bin 756 TL

8 bin 756 TL Vade Sonu: 258 bin 756 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 47,08

Yüzde 47,08 Net Kazanç: 8 bin 922 TL

8 bin 922 TL Vade Sonu: 258 bin 922 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 9 bin 292 TL

9 bin 292 TL Vade Sonu: 259 bin 292 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 9 bin 129 TL

9 bin 129 TL Vade Sonu: 259 bin 129 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 9 bin 485 TL

9 bin 485 TL Vade Sonu: 259 bin 485 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 9 bin 315 TL

9 bin 315 TL Vade Sonu: 259 bin 315 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 51

Yüzde 51 Net Kazanç: 9 bin 501 TL

9 bin 501 TL Vade Sonu: 259 bin 501 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 9 bin 872 TL

9 bin 872 TL Vade Sonu: 259 bin 872 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 7 bin 897 TL

7 bin 897 TL Vade Sonu: 257 bin 897 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 53

Yüzde 53 Net Kazanç: 8 bin 578 TL

8 bin 578 TL Vade Sonu: 258 bin 578 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 53

Yüzde 53 Net Kazanç: 8 bin 455 TL

8 bin 455 TL Vade Sonu: 258 bin 455 TL