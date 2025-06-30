Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Paylaş

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

30.06.2025 10:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

250 bin TL tutarındaki mevduat faiz oranlarındaki son gelişmeler yatırımcıların odağında. Yüksek tutarlı birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların güncel oranlarına göre aylık getirisini hesaplıyor. Peki, 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Para Politikası Kurulu (PPK) kararıyla politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit kaldı. Bu karar, mevduat faizlerinde kısa vadede önemli bir düşüş ihtimalini sınırladı.
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FAİZ ORANLARI HALA YÜKSEK SEVİYEDE SEYREDİYOR

Bazı bankalarda mevduat faizlerinde sınırlı geri çekilmeler yaşansa da, genel faiz seviyesi yüksek düzeyini koruyor. Güncel oranlar yaklaşık yüzde 53 seviyesinde seyrederek son haftaların zirvesini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların Türk Lirası mevduatlara ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

250 BİN TL’NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ

Faiz oranlarının sabit kalması, belirli birikimi olan yatırımcıların kazanç hesaplarını etkiliyor. 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisinin banka banka güncel oranlara göre nasıl şekillendiği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

250 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Faiz oranlarının sabit kalması, özellikle belli birikimlere sahip yatırımcıların kazanç hesaplarını da etkiliyor. Peki, 250 bin TL’nin mevduat hesabındaki aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

250 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI  

Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 36  
  • Net Kazanç: 6 bin 707 TL  
  • Vade Sonu: 256 bin 707 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GETİRFİNANS 

  • Faiz Oranı: Yüzde 43  
  • Net Kazanç: 7 bin 50 TL  
  • Vade Sonu: 257 bin 50 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ENPARA.COM  

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5  
  • Net Kazanç: 8 bin 104 TL  
  • Vade Sonu: 258 bin 104 TL  
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Net Kazanç: 8 bin 756 TL  
  • Vade Sonu: 258 bin 756 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

HAYAT FİNANS  

  • Kâr Payı Oranı: Yüzde 47,08  
  • Net Kazanç: 8 bin 922 TL  
  • Vade Sonu: 258 bin 922 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

YAPI KREDİ  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 9 bin 292 TL  
  • Vade Sonu: 259 bin 292 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 9 bin 129 TL  
  • Vade Sonu: 259 bin 129 TL  
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 50  
  • Net Kazanç: 9 bin 485 TL  
  • Vade Sonu: 259 bin 485 TL  
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

QNB FİNANSBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 50  
  • Net Kazanç: 9 bin 315 TL  
  • Vade Sonu: 259 bin 315 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

HSBC  

  • Faiz Oranı: Yüzde 51  
  • Net Kazanç: 9 bin 501 TL  
  • Vade Sonu: 259 bin 501 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ODEA BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 52  
  • Net Kazanç: 9 bin 872 TL  
  • Vade Sonu: 259 bin 872 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 52  
  • Net Kazanç: 7 bin 897 TL  
  • Vade Sonu: 257 bin 897 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ALTERNATİF BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 53  
  • Net Kazanç: 8 bin 578 TL  
  • Vade Sonu: 258 bin 578 TL  
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 53  
  • Net Kazanç: 8 bin 455 TL  
  • Vade Sonu: 258 bin 455 TL 
Mevduat faizleri rekor seviyede seyrediyor: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Not: Faiz oranları ve getiriler bankaların güncel kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.
İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat