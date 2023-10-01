Mevduat faizleri ticari kredileri geride bıraktı: 20 yılın zirvesinde!
Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevduat faizleri ortalama yüzde 42,7 seviyelerine yükseldi. Aynı hafta itibariyle ticari kredi faizleri yüzde 42,2'de kaldı. Böylelikle mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görürken ticari kredileri de geride bıraktı.
Mevduat faizlerinde tarihi yüksek seviyeler kaydedilmeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz 22 Eylül haftası itibarıyla yüzde 42,7 seviyesine çıktı.
Böylelikle mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
TİCARİ KREDİ FAİZLERİNİ GERİDE BIRAKTI
BloombergHT'de yer alan habere göre, mevduat faizlerindeki yükseliş kredi faizlerini geride bırakan bir ivmenin yaratılmasına da yol açtı.
Aynı hafta itibariyle ticari kredi faizleri yüzde 42,2'de kaldı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 22 Eylül ile biten haftada 120,6 milyar TL arttı.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 azaldı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 yükselirken aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,5 artış kaydetti.
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