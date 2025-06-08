Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışı kararları ve dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik eden politikaları, yatırımcıların rotasını yeniden TL mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu.

FIRSATLAR SÜRÜYOR Özellikle son aylarda hızla yükselen mevduat faiz oranları, yüksek birikimi olan tasarruf sahipleri için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DÖRT AYIN ZİRVESİNDE Haziran ayına girilirken TL mevduat faizleri, son dört ayın zirvesine ulaşarak yatırımcının ilgisini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte bankaların sunduğu faiz oranları, TL mevduata yönelenleri sevindirdi.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 53'E ÇIKTI! Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankalarda 32 günlük (1 aylık) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Bu oranlar doğrultusunda 100 bin TL’lik birikimi olan yatırımcıların 1 ayda elde edebileceği kazanç dikkat çekici seviyelere ulaştı.

İşte mevduat hesabı açmak isteyenler için güncel faiz oranları ve 100 bin TL’nin 1 aylık getirisiyle ilgili tüm ayrıntılar...

100 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 2 bin 608 TL

2 bin 608 TL Vade Sonu: 102 bin 608 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 2 bin 981 TL

2 bin 981 TL Vade Sonu: 102 bin 981 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Net Kazanç: 3 bin 94 TL

3 bin 94 TL Vade Sonu: 103 bin 94 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Net Kazanç: 3 bin 577 TL

3 bin 577 TL Vade Sonu: 103 bin 577 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 3 bin 726 TL

3 bin 726 TL Vade Sonu: 103 bin 726 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 50,5

Yüzde 50,5 Net Kazanç: 3 bin 763 TL

3 bin 763 TL Vade Sonu: 103 bin 763 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 51

Yüzde 51 Net Kazanç: 3 bin 801 TL

3 bin 801 TL Vade Sonu: 103 bin 801 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 3 bin 949 TL

3 bin 949 TL Vade Sonu: 103 bin 949 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 3 bin 949 TL

3 bin 949 TL Vade Sonu: 103 bin 949 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 2 bin 962 TL

2 bin 962 TL Vade Sonu: 102 bin 962 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 53

Yüzde 53 Net Kazanç: 3 bin 623 TL

3 bin 623 TL Vade Sonu: 103 bin 623 TL