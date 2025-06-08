Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?
Paylaş

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

8.06.2025 14:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

100 bin TL vadeli mevduat ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını veriyor? TL’ye geçişi teşvik eden adımların ardından yatırımcılar en cazip faiz oranlarını araştırıyor. Peki en yüksek faiz oranını hangi bankalar veriyor? İşte ayrıntılar...

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışı kararları ve dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik eden politikaları, yatırımcıların rotasını yeniden TL mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu.
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

FIRSATLAR SÜRÜYOR

Özellikle son aylarda hızla yükselen mevduat faiz oranları, yüksek birikimi olan tasarruf sahipleri için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

MEVDUAT FAİZLERİ DÖRT AYIN ZİRVESİNDE

Haziran ayına girilirken TL mevduat faizleri, son dört ayın zirvesine ulaşarak yatırımcının ilgisini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte bankaların sunduğu faiz oranları, TL mevduata yönelenleri sevindirdi.

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

FAİZ ORANLARI YÜZDE 53'E ÇIKTI!

Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankalarda 32 günlük (1 aylık) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Bu oranlar doğrultusunda 100 bin TL’lik birikimi olan yatırımcıların 1 ayda elde edebileceği kazanç dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?
İşte mevduat hesabı açmak isteyenler için güncel faiz oranları ve 100 bin TL’nin 1 aylık getirisiyle ilgili tüm ayrıntılar...
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

100 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 2 bin 608 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 608 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 2 bin 981 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 981 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 3 bin 94 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 94 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 3 bin 577 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 577 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50
  • Net Kazanç: 3 bin 726 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 726 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50,5
  • Net Kazanç: 3 bin 763 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 763 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 51
  • Net Kazanç: 3 bin 801 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 801 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 3 bin 949 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 949 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 3 bin 949 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 949 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 2 bin 962 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 962 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 53
  • Net Kazanç: 3 bin 623 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 623 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 53
  • Net Kazanç: 3 bin 322 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 322 TL
İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi