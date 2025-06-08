Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'ye en yüksek faiz hangi bankada?

FIRSATLAR SÜRÜYOR
Özellikle son aylarda hızla yükselen mevduat faiz oranları, yüksek birikimi olan tasarruf sahipleri için dikkat çeken fırsatlar sunuyor.
MEVDUAT FAİZLERİ DÖRT AYIN ZİRVESİNDE
Haziran ayına girilirken TL mevduat faizleri, son dört ayın zirvesine ulaşarak yatırımcının ilgisini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte bankaların sunduğu faiz oranları, TL mevduata yönelenleri sevindirdi.
FAİZ ORANLARI YÜZDE 53'E ÇIKTI!
Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankalarda 32 günlük (1 aylık) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Bu oranlar doğrultusunda 100 bin TL’lik birikimi olan yatırımcıların 1 ayda elde edebileceği kazanç dikkat çekici seviyelere ulaştı.
100 BİN TL VADELİ HESAP FAİZ KARŞILAŞTIRMASI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 2 bin 608 TL
- Vade Sonu: 102 bin 608 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 2 bin 981 TL
- Vade Sonu: 102 bin 981 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Kazanç: 3 bin 94 TL
- Vade Sonu: 103 bin 94 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Kazanç: 3 bin 577 TL
- Vade Sonu: 103 bin 577 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 3 bin 726 TL
- Vade Sonu: 103 bin 726 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50,5
- Net Kazanç: 3 bin 763 TL
- Vade Sonu: 103 bin 763 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 51
- Net Kazanç: 3 bin 801 TL
- Vade Sonu: 103 bin 801 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Kazanç: 3 bin 949 TL
- Vade Sonu: 103 bin 949 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Kazanç: 3 bin 949 TL
- Vade Sonu: 103 bin 949 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Kazanç: 2 bin 962 TL
- Vade Sonu: 102 bin 962 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 53
- Net Kazanç: 3 bin 623 TL
- Vade Sonu: 103 bin 623 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 53
- Net Kazanç: 3 bin 322 TL
- Vade Sonu: 103 bin 322 TL