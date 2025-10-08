Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Paylaş

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

8.10.2025 12:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faizleri güncellendi. Ekonomide dengeler değişiyor, tasarruf sahipleri en yüksek getiriyi sağlayan yatırım araçlarını araştırıyor. 100 bin TL vadeli mevduat ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz hangi bankada? İşte banka banka mevduat faizi listesi...

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faizlerinde değişiklikler yaşandı. Ekonomide dengeler yeniden şekillenirken tasarruf sahipleri farklı yatırım araçlarına yöneliyor. 100 bin TL vadeli mevduat ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz hangi bankada? İşte detaylar.

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizlerini yeniden belirledi. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,50 seviyesine çekildi. Mevduat faizlerindeki bu değişim, ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine yol açıyor.

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

MEVDUAT FAİZLERİNDE DEĞİŞİM

Faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faizleri geriledi. Önceden yıllık yüzde 48-50 aralığında olan mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 34-48 bandına indi. Bu durum, yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesine neden oluyor.

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

BANKALAR ARASINDA FARKLAR SÜRÜYOR

Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Faiz oranları, yatırılan tutara ve piyasadaki rekabete göre şekilleniyor. Faizlerin kademeli olarak düşmesi, mevduata olan ilgiyi azaltabilir.

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

100 BİN TL VADELİ MEVDUATTA GÜNCEL ORANLAR

Bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık kazançlar banka banka şu şekilde sıralanıyor:

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 34
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Kazanç: 2 bin 604 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 604 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,98
  • Net Kazanç: 2 bin 964 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 964 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 3 bin 38 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 38 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 3 bin 110 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 110 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5
  • Net Kazanç: 3 bin 146 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 146 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 3 bin 182 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 182 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,25
  • Net Kazanç: 2 bin 659 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 659 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 2 bin 315 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 315 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 2 bin 656 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 656 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 3 bin 307 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 307 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 2 bin 874 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 874 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 2 bin 874 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 874 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 2 bin 592 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 592 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47,5
  • Net Kazanç: 2 bin 882 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 882 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 2 bin 825 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 825 TL
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat