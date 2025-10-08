Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faizlerinde değişiklikler yaşandı. Ekonomide dengeler yeniden şekillenirken tasarruf sahipleri farklı yatırım araçlarına yöneliyor. 100 bin TL vadeli mevduat ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz hangi bankada? İşte detaylar.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizlerini yeniden belirledi. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,50 seviyesine çekildi. Mevduat faizlerindeki bu değişim, ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine yol açıyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE DEĞİŞİM
Faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faizleri geriledi. Önceden yıllık yüzde 48-50 aralığında olan mevduat faizleri, Merkez Bankası kararının ardından yüzde 34-48 bandına indi. Bu durum, yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesine neden oluyor.
BANKALAR ARASINDA FARKLAR SÜRÜYOR
Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Faiz oranları, yatırılan tutara ve piyasadaki rekabete göre şekilleniyor. Faizlerin kademeli olarak düşmesi, mevduata olan ilgiyi azaltabilir.
100 BİN TL VADELİ MEVDUATTA GÜNCEL ORANLAR
Bankaların sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor. 100 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık kazançlar banka banka şu şekilde sıralanıyor:
100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 34
- Net Kazanç: 2 bin 459 TL
- Vade Sonu: 102 bin 459 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 36
- Net Kazanç: 2 bin 604 TL
- Vade Sonu: 102 bin 604 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 2 bin 459 TL
- Vade Sonu: 102 bin 459 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40,98
- Net Kazanç: 2 bin 964 TL
- Vade Sonu: 102 bin 964 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 3 bin 38 TL
- Vade Sonu: 103 bin 38 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 3 bin 110 TL
- Vade Sonu: 103 bin 110 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43,5
- Net Kazanç: 3 bin 146 TL
- Vade Sonu: 103 bin 146 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 3 bin 182 TL
- Vade Sonu: 103 bin 182 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43,25
- Net Kazanç: 2 bin 659 TL
- Vade Sonu: 102 bin 659 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 2 bin 315 TL
- Vade Sonu: 102 bin 315 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 2 bin 656 TL
- Vade Sonu: 102 bin 656 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 3 bin 307 TL
- Vade Sonu: 103 bin 307 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 2 bin 874 TL
- Vade Sonu: 102 bin 874 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 2 bin 874 TL
- Vade Sonu: 102 bin 874 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 2 bin 592 TL
- Vade Sonu: 102 bin 592 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 47,5
- Net Kazanç: 2 bin 882 TL
- Vade Sonu: 102 bin 882 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Kazanç: 2 bin 825 TL
- Vade Sonu: 102 bin 825 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.