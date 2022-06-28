Mevduatta stopaj indirimi uzatıldı
Vadeli ve vadesiz mevduat faizleri ve kar paylarına uygulanmakta olan ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek tevkifat oranlarının süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 193 Sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, vadeli ve vadesiz mevduat faizlerinden sağlanan gelir ve kazançlara uygulanan ve hesap cinsine göre yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0 oranında değişen tevkifat oranlarının süresi, 31 Aralık'a kadar açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere uzatıldı.
Kararla ayrıca, bugün itibarıyla 31 Aralık'a kadar iktisap edilen, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 5 olarak belirlendi.
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