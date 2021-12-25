Kur korumalı mevduat ve ‘0 stopaj’ yürürlüğe girdi

25 Aralık 2021 Cumartesi, 07:55

Kur korumalı Türk Lirası mevduatın tamamında ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatlarda stopajın sıfır olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.