Kur korumalı mevduat ve ‘0 stopaj’ yürürlüğe girdi

Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 07:55
Kur korumalı mevduat ve ‘0 stopaj’ yürürlüğe girdi
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Kur korumalı Türk Lirası mevduatın tamamında ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatlarda stopajın sıfır olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.


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