Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE nisanda yüzde 2,65 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,65 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE nisanda yüzde 2,65 arttı
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AA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE nisanda aylık yüzde 2,65 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,84, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 3,02 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 4,32, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,35, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,61 ve hizmette yüzde 3,15 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin nisanda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık
Genel TÜFE

2,65
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,84
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,02
Enerji 4,32
Gıda ve alkolsüz içecekler 1,35
Enerji ve gıda dışı mallar 2,61
Hizmet 3,15

Etiketler: #TÜFE #Tüketici Fiyat Endeksi

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