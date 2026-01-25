Migros’a taşeron olarak hizmet veren US Grup’taki depo işçileri eylem başlattı: ‘Yoksullaştırma saldırısı’

Migros’un lojistik ağına taşeron olarak hizmet veren US Grup’a bağlı depo işçileri, düşük zam ve çalışma koşullarına karşı dün iş bıraktı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGDSEN) öncülüğünde başlayan eylem İstanbul Esenyurt, Kocaeli Şekerpınar, İzmir Torbalı, Adana merkez ve Sarıçam ile Bursa merkez ve Alaşar, Diyarbakır’da eşzamanlı olarak sürüyor. Sendika, şu ana kadar Migros’un en büyükleri arasında yer alan 11 depoda yaklaşık 5 bin işçinin iş bıraktığını açıkladı.

DGD-SEN örgütlenme uzmanı Onur Koçer, eylemin nedenlerini ve taleplerini şöyle anlattı:

TALEBİMİZ YÜZDE 50

“Temel neden yüzde 28 olarak açıklanan zammın düşük olması. Ayrıca vergi dilimi nedeniyle altıncı aydan sonra verilen zammın neredeyse yok olması ve işçi sağlığı ile iş güvenliği önlemlerinin alınmaması. Biz ise net yüzde 50 zam istiyoruz. Maaşların net olarak açıklanmasını ve vergi diliminden etkilenmemesini, yani verginin işçilerden değil patronlardan alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını istiyoruz.”

Açıklamasında, ekonomik kriz söylemine de tepki gösteren Koçer, “İşçileri ve emekçileri yoksullaştıran, bu sayede daha da zenginleşen sermaye sınıfı, bu saldırıyı ekonomik kriz olarak adlandırıyor. Ekonomik kriz yok, halkı yoksullaştırmaya yönelik yoğun bir saldırı var. Bunun adını doğru koymak gerekiyor” dedi.

Ayrıca DGD-SEN’in Migros depolarında çalışan işçilerin kurduğu bir sendika olduğunu vurgulayan Koçer, şu çağrıyı yaptı: “Biz Migros’u biliriz, onlar da bizim hakkımızı almadan durmayacağımızı bilir. Binlerce işçiyle birlikteyiz, birlikte kazanacağız.”