'Darbe' iddiası çok konuşulmuştu... Şamil Tayyar İmralı tutanakları sonrası sitem etti: 'Biraz utanırsanız yeter!'

TBMM; AKP, MHP ve DEM Parti temsilcilerinin katıldığı, CHP’nin ise yer almadığı 24 Kasım 2025 tarihli İmralı görüşmesine ilişkin tam tutanakları iki ay sonra kamuoyuyla paylaştı.

AKP eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar'dan tutanakların paylaşılması sonrası X hesabından açıklama geldi.

Tayyar, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tutanaklarda yer alan sözlerine yer vererek, "Başarısızlık halinde açıkça Bahçeli ve Cumhurbaşkanımıza yönelik darbe ihtimalini söylüyor, adres olarak ‘devlet içinde bir el’ diyor. Eee, ne oldu şimdi? Kim saçmalamış? Özür beklemiyorum, biraz utanırsanız yeter!" ifadelerini kullandı.

"BAKIN ÖCALAN NE DİYOR"

Tayyar'ın söz konusu açıklaması şu şekilde:

"TBMM Başkanlığı, İmralı heyetinin Öcalan’la görüşme tutanaklarını yayınladı. Daha önce görüşmeye ilişkin bazı notları aktarınca DEM’li Gülistan Koçyiğit ‘yalan’ demişti. Mehmet Metiner, MHP’li İsmail Özdemir’in ‘saçmalamış’ dediğini yazmıştı. Hatta sürecin içindeki önemli bir güvenlik kurumundan yetkili arayıp ‘doğru değil’ iddiasında bulunmuştu.

Bakın Öcalan ne diyor: ‘Devlet içerisindeki bir elin kendileri ile Kürt sorununun çözülmesini istemediğini, her seferinde darbe mekanizmasının devreye girdiğini, Başaramamaları durumunda darbe mekanizmasının başta sayın Devlet Bahçeli ve sayın Cumhurbaşkanına olmak üzere işleyebileceğini..’

Başarısızlık halinde açıkça Bahçeli ve Cumhurbaşkanımıza yönelik darbe ihtimalini söylüyor, adres olarak ‘devlet içinde bir el’ diyor. Eee, ne oldu şimdi? Kim saçmalamış? Özür beklemiyorum, biraz utanırsanız yeter!"

pic.twitter.com/iV3tnVvgeR — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 23, 2026

NE OLMUŞTU?

AKP'li Şamil Tayyar, İmralı'ya giden heyetin Öcalan ile görüşmesi sonrası, "Öcalan, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar, söz konusu ifadeleri nedeni ile eleştirilmişti.