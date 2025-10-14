Milli Emlak arsa satışlarını duyurdu: 13 bin liraya tapu sahibi olunacak!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son satış listesine göre, arsalar, tarlalar ve bağ-bahçeler 13 bin TL’den başlayan tahmini bedellerle ihaleye çıkarıldı.
EN DÜŞÜK FİYATLI TAŞINMAZLAR
Konut ve kira fiyatlarının hızla yükseldiği dönemde başlatılan bu satış programı, dar gelirli yurttaşlara uygun fiyatla tapu sahibi olma imkânı sunuyor.
Milli Emlak verilerine göre dikkat çeken bazı taşınmazlar ve tahmini satış bedelleri şöyle:
- Van / İpekyolu: 514 m² arazi – 13 bin TL
- Konya / Hüyük: 22 m² arsa – 11 bin 500 TL
- Kırıkkale / Balışeyh: 68 m² arazi – 14 bin TL
- Çorum / Kargı: 123 m² arsa – 20 bin TL
- Kırşehir / Merkez: 361 m² tarla – 20 bin TL
- Ağrı / Patnos: 520 m² arazi – 25 bin TL
- Sinop / Saraydüzü: 94 m² bağ-bahçe – 33 bin 800 TL
- Konya / Seydişehir: 220 m² tarla – 35 bin TL
Bu fiyatların tahmini olduğu, ihalelerde tekliflerle artabileceği vurgulanıyor.
YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT
Uzmanlara göre, Milli Emlak satışları özellikle kırsal bölgelerde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Ulaşım projeleri ve imar düzenlemeleriyle birlikte bu bölgelerdeki taşınmazların değerinin artması bekleniyor.
İHALEYE GİRMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Uzmanlar, ihaleye katılmadan önce şu noktaların incelenmesini öneriyor:
- Taşınmazın imar durumu kontrol edilmeli.
- Üzerinde yapı, şerh veya kısıtlama olup olmadığı araştırılmalı.
- Ulaşım ve altyapı koşulları gözden geçirilmeli.
- Satış ilanı ve şartname yalnızca resmi siteden teyit edilmeli.