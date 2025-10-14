Milli Emlak arsa satışlarını duyurdu: 13 bin liraya tapu sahibi olunacak!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son satış listesine göre, arsalar, tarlalar ve bağ-bahçeler 13 bin TL’den başlayan tahmini bedellerle ihaleye çıkarıldı.

EN DÜŞÜK FİYATLI TAŞINMAZLAR

Konut ve kira fiyatlarının hızla yükseldiği dönemde başlatılan bu satış programı, dar gelirli yurttaşlara uygun fiyatla tapu sahibi olma imkânı sunuyor.

Milli Emlak verilerine göre dikkat çeken bazı taşınmazlar ve tahmini satış bedelleri şöyle:

Van / İpekyolu: 514 m² arazi – 13 bin TL

514 m² arazi – 13 bin TL Konya / Hüyük: 22 m² arsa – 11 bin 500 TL

22 m² arsa – 11 bin 500 TL Kırıkkale / Balışeyh: 68 m² arazi – 14 bin TL

68 m² arazi – 14 bin TL Çorum / Kargı: 123 m² arsa – 20 bin TL

123 m² arsa – 20 bin TL Kırşehir / Merkez: 361 m² tarla – 20 bin TL

361 m² tarla – 20 bin TL Ağrı / Patnos: 520 m² arazi – 25 bin TL

520 m² arazi – 25 bin TL Sinop / Saraydüzü: 94 m² bağ-bahçe – 33 bin 800 TL

94 m² bağ-bahçe – 33 bin 800 TL Konya / Seydişehir: 220 m² tarla – 35 bin TL

Bu fiyatların tahmini olduğu, ihalelerde tekliflerle artabileceği vurgulanıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT

Uzmanlara göre, Milli Emlak satışları özellikle kırsal bölgelerde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Ulaşım projeleri ve imar düzenlemeleriyle birlikte bu bölgelerdeki taşınmazların değerinin artması bekleniyor.

İHALEYE GİRMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, ihaleye katılmadan önce şu noktaların incelenmesini öneriyor: