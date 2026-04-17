Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milyarderler raporunda büyük sürpriz: İstanbul 2026'da o şehirleri solladı
Paylaş

17.04.2026 12:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Küresel zenginlik haritası 2026 verileriyle yeniden şekillendi. Dünyanın en çok milyardere sahip şehirleri sıralanırken, Asya metropollerinin hakimiyeti dikkat çekti. Devlerin yarıştığı listede İstanbul'un sergilediği performans küresel ölçekte sürpriz yarattı. İşte milyarderlerin yaşadığı o şehirler...

Küresel sermayenin coğrafi haritası Asya eksenli bir dönüşüm geçirirken, 2026 yılı milyarder verileri servet merkezlerindeki keskin değişimi tescilledi. Şanghay, Pekin ve Mumbai gibi metropollerin listenin ilk üç sırasına ambargo koyduğu yeni tabloda, Batı merkezli finans odaklarının aksine Doğu'nun ağırlığı hissediliyor. 

İstanbul’un, Dallas ve Milano gibi dünya devlerini geride bırakarak küresel servet listesinde kendine yer bulması ise Türkiye’deki varlık yoğunlaşması açısından dikkat çekici bir veri olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, küresel ekonomideki güç dengelerinin Batı’dan Doğu’ya kayışının en somut göstergelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

 

1- Şanghay (Çin) 92 milyarder

2- Pekin (Çin) 91 milyarder

3- Mumbai (Hindistan) 90 milyarder

4- Shenzhen (Çin) 85 milyarder

5- Hong Kong (Çin) 74 milyarder

6- Moskova (Rusya) 69 milyarder

7- Yeni Delhi (Hindistan) 63 milyarder

8- San Francisco (ABD) 55 milyarder

9- Singapur (Singapur) 48 milyarder

10- Taipei (Tayvan) 48 milyarder

11- Paris (Fransa) 46 milyarder

12- Bangkok (Tayland) 43 milyarder

13- Hangzhou (Çin) 41 milyarder

14- Guangzhou (Çin) 38 milyarder

15- Cakarta (Endonezya) 35 milyarder

16- Los Angeles (ABD) 33 milyarder

17- Seul (Güney Kore) 30 milyarder

18- Tokyo (Japonya) 30 milyarder

19- İstanbul (Türkiye) 28 milyarder

20- Milano (İtalya) 28 milyarder

21- Palm Beach (ABD) 28 milyarder

22- Dallas (ABD) 26 milyarder

İlgili Konular: #İstanbul #milyarder #liste