Milyarderler raporunda büyük sürpriz: İstanbul 2026'da o şehirleri solladı

Küresel sermayenin coğrafi haritası Asya eksenli bir dönüşüm geçirirken, 2026 yılı milyarder verileri servet merkezlerindeki keskin değişimi tescilledi. Şanghay, Pekin ve Mumbai gibi metropollerin listenin ilk üç sırasına ambargo koyduğu yeni tabloda, Batı merkezli finans odaklarının aksine Doğu'nun ağırlığı hissediliyor.
İstanbul’un, Dallas ve Milano gibi dünya devlerini geride bırakarak küresel servet listesinde kendine yer bulması ise Türkiye’deki varlık yoğunlaşması açısından dikkat çekici bir veri olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, küresel ekonomideki güç dengelerinin Batı’dan Doğu’ya kayışının en somut göstergelerinden biri olarak nitelendiriliyor.
1- Şanghay (Çin) 92 milyarder
2- Pekin (Çin) 91 milyarder
3- Mumbai (Hindistan) 90 milyarder
4- Shenzhen (Çin) 85 milyarder
5- Hong Kong (Çin) 74 milyarder
6- Moskova (Rusya) 69 milyarder
7- Yeni Delhi (Hindistan) 63 milyarder
8- San Francisco (ABD) 55 milyarder
9- Singapur (Singapur) 48 milyarder
10- Taipei (Tayvan) 48 milyarder
11- Paris (Fransa) 46 milyarder
12- Bangkok (Tayland) 43 milyarder
13- Hangzhou (Çin) 41 milyarder
14- Guangzhou (Çin) 38 milyarder
15- Cakarta (Endonezya) 35 milyarder
16- Los Angeles (ABD) 33 milyarder
17- Seul (Güney Kore) 30 milyarder
18- Tokyo (Japonya) 30 milyarder
19- İstanbul (Türkiye) 28 milyarder
20- Milano (İtalya) 28 milyarder
21- Palm Beach (ABD) 28 milyarder
22- Dallas (ABD) 26 milyarder