Milyarderler raporunda büyük sürpriz: İstanbul 2026'da o şehirleri solladı

Küresel sermayenin coğrafi haritası Asya eksenli bir dönüşüm geçirirken, 2026 yılı milyarder verileri servet merkezlerindeki keskin değişimi tescilledi. Şanghay, Pekin ve Mumbai gibi metropollerin listenin ilk üç sırasına ambargo koyduğu yeni tabloda, Batı merkezli finans odaklarının aksine Doğu'nun ağırlığı hissediliyor.

İstanbul’un, Dallas ve Milano gibi dünya devlerini geride bırakarak küresel servet listesinde kendine yer bulması ise Türkiye’deki varlık yoğunlaşması açısından dikkat çekici bir veri olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, küresel ekonomideki güç dengelerinin Batı’dan Doğu’ya kayışının en somut göstergelerinden biri olarak nitelendiriliyor.