Milyonlar takip ediyor: EYT'de 1261 gün ayrıntısı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:34

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:34

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen yasa teklifi geçen pazartesi günü Meclis'e sunuldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EYT ile ilgili yeni gelişmeler de meydana geliyor. İsteğe bağlı olarak prim günü ödeyecekler için uzman isimlerden 1261 gün uyarısı geldi.

5 bin ile 5 bin 975 arasında değişen prim gün şartı tartışması oldu. Birçok EYT'li sosyal medyada "Yaşı atladık, prime takıldık" diyerek tepki gösterdi.

BİN 261 GÜN UYARISI

EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik, "Hiçbir zaman 5000 prim olacağı söylenmedi. Primden ziyade bizi yaş haddi zorluyordu. 5 bin gün şartı masada olmayacak. Bizim amacımız yasanın bir an önce çıkmasını sağlamak " dedi.

Kanal D Haber'in haberine göre eksik primleri olanlar doğum ya da askerlik borçlanması yapabiliyorlar ama isteğe bağlı olarak prim ödeyecekler için 1261 ayrıntısı önemli. Uzman isimler yurttaşları uyararak "Eğer çalışacak durumda değilse isteğe bağlı sigortalı olarak bugünleri tamamlamayı düşünüyorsa 1261 günü geçmemesi gerekiyor. 1261 gün isteğe bağlı sigortalı prim yatırırsa bu durumda 5 bin 975 günle değil, kadın ise 7 bin 200, erkek ise 9 bin ile Bağ-Kur şartlarına tabi olarak emekli olacaklar. Yurt dışı borçlanması yaparak yine bugünleri tamamlayacaksa bugünler Bağ-Kur'a sayılacağından 1261 günün geçilmemesi gerekiyor" diye konuştu.