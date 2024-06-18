Milyonlarca emekçi ve emekli için bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor: 'Sorun çok duyan yok'

Yayınlanma: 18.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.06.2024 - 04:00

Ücret, maaş ve aylıklarla ilgili düzenleme yapılacaksa bu iki hafta içerisinde yapılması gerekiyor.

İktidar bir düzenleme için altı aylık enflasyon verilerinin çıkacağı 3 Temmuz’u da bekleyebilir:

İktidar sene başında asgari ücreti bir yıllık olarak belirledi. 17 bin 2 lira olan asgari ücret, Türk-İş’in hesaplamasına göre 18 bin 969 liraya ulaşan açlık sınırının altında kaldı. Yılın ikinci yarısı için zam yapılmazsa yaklaşık 8 milyon asgari ücretli yılın ikinci yarısında perişan olacak.

En düşük emekli aylığı halen 10 bin lira. Kök aylığı 10 bin liranın altında olan yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor. Eğer en düşük aylık yükseltilmezse milyonlarca emekli yine 10 bin lira almaya devam edecek. Kök aylığı 8 bin lira olan emekli, yüzde 25 zam alsa aylığı yine 10 bin lirada kalacak.

İşçi emeklilerinin aylık artışları altı aylık enflasyona göre yapılıyor. İlk beş aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. İktidar ek artış yapmazsa işçi emeklilerinin aylıklarında en çok yüzde 25-26 artış olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi ise bu yılın ikinci yarısında yüzde 10 toplusözleşme zammı alacak. Mayıs itibarıyla memur emeklisinin yüzde 6.71 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Binlerce kamu işçisi bu yılın ikinci yarısında yüzde 10 sözleşme zammı alacak. Yine altı aylık enflasyon farkı da kamu işçilerine verilecek.

Öte yandan tüm emekçiler gelir vergisi oranının yüzde 15’te sabitlenmesini talep ediyor. Konunun CHP kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

