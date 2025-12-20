Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücrette ayın sonu yaklaşıyor ancak rakam konusunda taraflardan hâlâ somut teklif gelmedi: Ne rakam var, ne de pazarlık

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi bir an önce yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Ancak görünürde ne pazarlık ne de somut bir rakam var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ısrarla “Rakam yok” diyor.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden ancak düzenleme yapılmadığı için toplantılara katılmayan Türk-İş tarafından da kamuoyuna açıklanmış somut bir rakam yok. Görüşmelerde işveren tarafını da TİSK temsil ediyor. Onlar da şimdiye kadar bir rakam dile getirmedi. Ayın sonu yaklaşmış olmasına karşın ortada somut bir teklif bulunmuyor. İkinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri sunumlarını yaptılar. Ancak bu sunumlarda da rakam dile getirilmiyor. Orta Vadeli Program’daki veriler yineleniyor. İç ve dış ticaret verileri dile getiriliyor.

İŞÇİ KATILMAYACAK

Hükümet, Türk-İş’in istediği düzenlemeler bir yana kendi değişiklik önerisini bile yaşama geçirmedi. Önümüzdeki günlerde değişiklik yapılması beklenmiyor. Bu nedenle de Türk-İş toplantılara katılmayacak. İkinci toplantıda bakanlıklar da sunumlarını yaptıkları için bir sonraki toplantı için artık belirlenmiş bir gündem de kalmadı. Komisyonda işçi tarafı da olmadığı için görüşme hükümet ve işveren arasında geçecek. 3. toplantıda artık rakam dışında konuşulacak başka bir şey de yok. Bu nedenle sürecin fazla uzamayacağı yorumları da yapılıyor.