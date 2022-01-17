Milyonlarca liralık ceza verilmişti: Migros'un ardından bir açıklama da CarrefourSA'dan geldi
CarrefourSA Rekabet Kurulu'nun şirket hakkında 142.5 milyon TL tuarındaki idari para cezasının yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 106.85 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeneceğini duyurdu.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada ödemenin her türlü itiraz ve dava haklarını saklı tutmak kaydıyla yapılacağını belirtiken açıklamada ayrıca, "Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır" denildi.
Rekabet Kurulu COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda bazı şirketlere para cezası vermişti.
Bu kapsamda Migros'a Migros 517.7 milyon TL, BİM'e 958.1 milyon TL, CarrefourSA'a 142.5 milyon TL, Şok Marketler'e 384.4 milyon TL ceza verilmişti.
Migros da bu sabah Rekabet Kurumu tarafından verilen idari para cezasını %25 erken ödeme indiriminden yararlanarak 388.25 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini duyurmuştu.
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