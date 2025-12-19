Milyonlarca yurttaşın hanesine giren kişi başına gelir 8 bin 668 liranın da altında: Yoksulluk itirafı!

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmeler sırasında 2025 ocak ayında en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liraya, temmuz ayında da 16 bin 881 liraya yükselttiklerini söyledi.

Işıkhan, emekli bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkardıklarını belirtirken, “2018’den bu yana 366.7 milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirdik. Sosyal güvenlik kapsamının yüzde 99 seviyesine ulaşmış olması Türkiye’nin sosyal devlet kapasitesinin ulaştığı noktayı ve elde ettiği başarıyı göstermektedir” dedi. Işıkhan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yalnızca bin 560 lira GSS primi ödeyerek tüm aile fertleriyle sağlık hizmetlerinden yararlanabildiklerini söyledi.

YOKSULLUK İTİRAFI!

Bakan Işıkhan, eylül ayı itibarıyla 5.7 milyon kişinin GSS primlerinin devlet tarafından karşılandığını, yıl sonunda bu kapsamdaki tutarın 128.7 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Bakan Işıkhan’ın bu açıklaması, yoksulluğun boyutunu da ortaya koydu. Kimlerin GSS primlerinin devlet tarafından karşılanacağı sosyal güvenlik mezvuatında yer alıyor. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, GSS prim ödeme gücü de olmayan yurttaşlar, gelir testi yaptırabiliyor. Bu gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Böylece bu kişiler sağlık hakkından yararlanabiliyor.

Şu anda brüt asgari ücretin üçte biri 8 bin 668,5 TL. Aile içerisinde kişi başına düşen gelir 8 bin 668,5 TL’nin altında ise bu kişilerin GSS primini devlet ödüyor. Bakanın açıklamasına göre eylül itibarıyla 5.7 milyon kişinin GSS primlerini devlet ödüyor. Bu da 5.7 milyon kişinin hanesine giren kişi başına gelirin 8 bin 668.5 TL’nin altında olduğunu gösteriyor.

ÖDEYEMİYORLAR...

Ayrıca herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, GSS primi ödeyerek sağlık hakkından yararlanabiliyor. Ancak yurttaş, GSS prim borçlarını bile ödeyemiyor. Bu nedenle de sık sık bu borçlara “af” çıkıyor. Şu anda TBMM gündeminde bulunan “yargı paketinin” içerisinde de buna yönelik bir madde bulunuyor. Madde ile zorunlu GSS prim borçlarını ödeyemeyen yurttaşların kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 2016 yılı öncesine ilişkin GSS prim borç, asıl ve ferilerin tahsilinden vazgeçiliyor.