Milyonların gözü bu kararda: Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zam ile net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken olduğunu ifade etmişti. Bakan Işıkhan, "Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken" demişti.

ASGARİ ÜCRETTEKİ SON DURUM

2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi. Bu artış, 2024 yılında uygulanan 17.002 TL’lik net asgari ücrete kıyasla dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ARA ZAMMI KONUSU

Bakan Işıkhan daha önce, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.