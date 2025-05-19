Milyonların gözü bu kararda: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayrama sayılı günler kala, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri merak konusu oldu.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve spor şampiyonları gibi birçok hak sahibi bayram ikramiyesi alacak. Ödemeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından açıklanacak takvime göre gerçekleştirilecek.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece ikramiye tutarı 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseldi. Emekliler yıl içinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez ikramiye alıyor; böylece toplam ödeme 8 bin TL’yi bulacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi ödemeleri geleneksel olarak bayram öncesi son hafta yapılır. Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacağı için ödemelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri, tahsis numarasına göre yapılacak. Ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Kanuna göre, bayram ikramiyesi bayram ayı içinde emekli aylığı alanlara ödenir. Emeklilik başvurusunu 1 Mart - 31 Mayıs arasında yapanlar ilk ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda alacak. Henüz aylığı bağlanmamış olanların ikramiyesi ise ilk maaşları ile birlikte yatırılacak.

İlk defa mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında dul ve yetim aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı’nda ikramiye alacak.

DUL VE YETİMLERE PAYLARINA GÖRE İKRAMİYE

Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödenir. Ölen kişiden dolayı dul ve yetim aylığı alanlar tek dosya üzerinden ödeme alır. Dört bin liralık ikramiye ölüm aylığı alanlara payları oranında dağıtılır.

Sigortalı çalışan veya kendi emekli aylığını alan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanan dul eşlere yüzde 50 oranında aylık bağlanır. Bu kişilere Kurban Bayramı’nda 2 bin lira ikramiye ödenir.

Çalışmayan, emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanır. Bu kişilere 3 bin lira ikramiye ödenecek.

Yetim aylığı alan çocuklara ise payları oranında ikramiye verilir. Yüzde 50 payı olanlara 2 bin lira, yüzde 25 payı olanlara ise bin lira ödeme yapılır.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI OLANLARA İŞGÖREMEZLİK GELİRİ

Çalışma gücünde en az yüzde 10 kayıp olanlara sürekli işgöremezlik geliri bağlanır. Bu kişilerin ikramiyesi kayıp oranına göre belirlenir. Örneğin yüzde 10 kayıp olanlara 400 lira, yüzde 40 kayıp olanlara 1.600 lira ikramiye ödenir.

KISMI EMEKLİLİKTE İKRAMİYE ÖDEMESİ

Türkiye’de ve yabancı ülkelerde çalışması olanlara, Türkiye mevzuatına tabi prim gün sayılarının toplam prim gün sayısına oranı üzerinden kısmi emekli aylığı bağlanır. Bu durumdaki kişilere orana göre ikramiye verilir.

TEK DOSYADAN İKRAMİYE NASIL ÖDENİR?

Birden fazla aylık veya gelir alanlar en yüksek ödemeyi sağlayan dosya üzerinden ikramiye alır. Örneğin hem kendi emekliliği hem de dul aylığı alan biri, kendi emekliliği üzerinden 4 bin lira ikramiye alır.

Dul aylığı ile yetim aylığı alan kadınlar ise sadece dul aylığına ait dosyadan ikramiye alabilir.

Emekli aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar sadece emekli aylığı üzerinden 4 bin lira ikramiye alacak.