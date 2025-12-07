Milyonların gözü cuma gününe çevrildi... MetroPOLL'den 'asgari ücret' anketi: AKP ve CHP'liler aynı zam oranında buluştu!

Milyonlar asgari ücrete gelecek zammı bekliyor...

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için komisyon ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü toplanacak.

Türk-iş ve Hak İş’in toplantılarına katılmayacağını duyurduğu komisyonun yapısına ilişkin tartışmalar sürerken yurttaşların asgari ücret talebi de belli oldu.

METROPOLL "ASGARİ ÜCRET" ANKETİNİ YAYIMLADI

MetroPOLL Araştırma’nın kasım ayı anket sonuçları asgari ücret konusunda toplumdaki geniş uzlaşıyı ortaya koydu.

Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 75’i, siyasi parti fark etmeksizin net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye çıkarılmasını destekledi.

YÜZDE 50 "ASGARİ ÜCRET 33 BİN 150’YE ÇIKSIN" DEDİ

Kasım ayında yapılan anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 74,5’i asgari ücretin en az yüzde 50 artarak 33 bin 150 TL’ye çıkarılmasını talep etti. AKP seçmeninin yüzde 66’sı, CHP’lilerin yüzde 85’i, MHP’lilerin yüzde 68’i de söz konusu talebi destekledi.

AYNI TALEP ÖNE ÇIKTI

28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 15-21 Kasım 2025 tarihleri arasında bin 830 kişiye fikri soruldu.

“Asgari ücret en az ne kadar olmalıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 74,5’i “Yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye yükseltilmeli” cevabını verdi.

Yüzde 10’luk zamma destek verenlerin oranı yüzde 4,3’te, “yüzde 20” diyenlerin oranı yüzde 4,4’te kaldı.

Yıllık enflasyon oranına denk gelen yüzde 33’lük artışı savunanlar da yüzde 10,5’i buldu. Yüzde 6,3 fikir belirtmedi.

AKP seçmeninin yüzde 66,2’si, CHP’lilerin yüzde 85,3’ü MHP’lilerin yüzde 68,6’sı, İYİ Partililerin yüzde 77’si ve DEM Partililerin yüzde 82,4’ü en az yüzde 50 zam yapılmasından yana görüş bildirdi.

100 AKP’LİDEN 16’SI “ENFLASYON” DEDİ

Enflasyon oranında artış isteyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 16,4, CHP seçmeninde 4,3, MHP seçmeninde 10,5, İYİ Parti seçmeninde 7,4, DEM Parti seçmeninde 4,6, diğer parti seçmenlerinde ise 4,5 oldu.