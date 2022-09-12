Mısır duyurdu: Buğday stokları 6,5 aydan fazla yeter
Mısır, yerli buğday stoklarının 6,5 aydan fazla yeteceğini duyurdu.
Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanı Ali Musaylihi, ülkede buğday üretim sezonunun bitmesinin ardından bir açıklama yayımladı.
Ali Musaylihi, ülkedeki stratejik buğday stoklarının 6,5 aydan fazla yeteceğini belirtti.
Mısır, bu yıl buğday hasat sezonunda yerli üreticiden 4,2 milyon ton satın aldığını duyurmuştu.
Ülke, 9 milyon tonu yerli üretim, 14 milyon tonu ise ithal olmak üzere yıllık ortalama 23 milyon tonluk buğday ile dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri olarak kabul ediliyor.
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