Mobil operatörlerin peş peşe zam yapmasıyla faturalar son bir yılda en az yüzde 300 arttı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:50

Mobil telefon aboneleri faturalara gelen yüksek zamlara karşı isyan bayrağı açtı. Taahhüt süresi dolan tüketiciler, paket yenileme işlemleri sırasında yüzde 200-300 zamlarla karşılaşıyor.

Daha önce 24 ay olan tarife taahhüt süreleri son bir iki yıldır 12 aya indirildi. Ödenen tarife paketinin üzerine daha önce çoğu ücretsiz olan mobil içerik servisleri, kim aramış uygulaması, paket aşımında yansıtılan bedel, saklama alanı hizmeti, kısa mesajı dinleme bedelleri de eklenince fatura şiştikçe şişiyor. Ay sonunda faturaya aralarında KDV, Özel İletişim Vergisi (ÖİV), damga vergisi, telsiz kullanma ücretlerinin de olduğu en az beş vergi de yansıtılıyor. Aboneler aylık 14.94 TL telsiz kullanım ücreti, aylık telefon faturasının yüzde 10’u kadar ÖİV ödüyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’ne göre, evlerinde bir sabit telefonla genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 745 lira, yılda ise yaklaşık 9 bin lira harcıyor. Son üç gündür sosyal medyada Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a #OperatörSoygunu etiketiyle tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir kullanıcı, benzer bir paket için iki ay önce 162 TL ödediğini, ancak ağustosta bunun 640 TL’ye yükseldiğini belirtti. Zamma karşı çıkanlar “Operatör Şirketlerinin Yüksek Zamlarına Dur Deyin!” diyerek change.org’da imza kampanyası da başlattı.

‘FİYATLAR GERİDE’

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, zamlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Taahhütlerimiz 12 ay, herkesin taahüt süresi farklı dönemlerde bitiyor. Geçtiğimiz yıldan bu yıla son iki ayda asla yüzde 300-400’lere varan zamlar yapılmadı. Hem ithalata dayalı bir yatırım yapıyoruz hem de enflasyonist bir ortamdayız, fiyatlar dünyanın birçok ülkesinin gerisinde. Avrupa’da Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU) 15-25 Avro arasında değişiyor. Bu bizde 5 Avrolarda” iddiasında bulundu.

Araştırmalara göre 100 Mbps hız karşılığında en pahalı interneti kullanan ülke 75.1 Avro ile Norveç. Türkiye’de ise 100 Mbps hız için aylık ücret 12.7 Avro. Ancak ülkemizde bu hızda hizmet alabilmek için ortalama 300-1000 TL civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Sonuç olarak 75.1 Avro ile 1000 TL’yi birim olarak karşılaştırdığımızda Türkiye daha pahalı konumda oluyor.

21 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom 2026’da sona erecek imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasının bu yıl içinde tamamlanacağına inandıklarını anlatarak yeni sürecin de 25 yıllık olması gerektiğine ilişkin görüşlerini ilgili kurumlara ilettiklerini bildirdi. Önal, imtiyazın uzatılmasının ardından Türkiye Varlık Fonu’nun, Türk Telekom’da ikincil halka arzın gündeme gelip gelmeyeceğine ise piyasa koşullarına göre bakacağını aktardı.

Önal düzenlediği toplantıda, 2005’ten bu yana Türk Telekom’un 21 milyar dolarlık yatırım yaptığını aktardı. Önal, ortak altyapı kurulması talep ve tartışmalarıyla ilgili “449 bin km fiber ağ uzunluğunu bütün sokaklara taşımış bir şirkete, ortak altyapı şirketi kurma talebi ile gelmek sadece ticari bir kaygıyı barındırır, bu Türk Telekom’un yani devletin altyapısına çökme amacı taşıyor” dedi. Türk Telekom’un, geçen yıl ikinci çeyrekte 3.62 milyar TL olan zararı bu sene ikinci çeyrekte 1.42 milyar TL kâra döndü. Şirketin bu yılın ilk altı ayında konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 5 artışla 63.2 milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un toplam abone sayısı 52.6 milyon olurken bu yılın ikinci çeyreğinde fiber ağı da 32.2 milyon haneyi kapsar hale geldi.