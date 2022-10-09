Güldüren senaryo... Monopoly oyununu bugüne revize etsek nasıl olurdu?
Ekonomi politikalarına ilişkin eleştiriler dur durak bilmezken, eğlenceli değerlendirmeler de ortaya çıkabiliyor. Monopoly oyununun günümüz Türkiye'sine uyarlamasına ilişkin Twitter'da yapılan yorumlara Prof. Dr. Veysel Ulusoy da katılarak çarpıcı yanıtlar verdi.
Ekonomi politikaları eleştiri oklarını üzerine çekmeye devam ederken mizah konusu da olabiliyor. Oldukça yaygın olan ve birçok insanın severek oyanadığı Monopoly oyunu üzerinden ekonomik krizie dikkat çekildi.
Türkiye ekonomisinin Monopoly uyarlamasının nasıl olabileceğine dair tartışmaya Prof. Dr. Veysel Ulusoy da katıldı.
‘MÜLK SAHİPLERİNİN YÜKSEK KİRALAR İSTEMESİNİ ANLATMAK İÇİN...’
Aslı Davaz isimli Twitter kullanıcısı Monopoly oyununa ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Monopoly, Büyük Buhran yıllarında (1935) Parker Brothers tarafından geliştirilmiş. Oyunda ‘en fazla gayrimenkule sahip’ oyuncu kazanır. Ödenmesi gereken vergiler vardır, yanlış hamleler hapse düşürür, iflas eden kaybeder. Buraya kadar her şey güzel de... Oyunun orijinalinin ‘The Landlord's Game’ (1903) olması ve yaratıcısı Elizabeth Magie'nin ‘Zenginlerin önüne geçilemeyen oranlarda mülkiyet edinmesi ve kiracılardan yüksek bedeller istemesi’ne dayalı ekonomik sistemi kitlelere anlatabilmek için bu oyunu yaratmış olması!”
Davaz’ın oyuna ilişkin verdiği bilgiler üzerine Gazete Oksijen Yazarı Ali Yaycıoğlu “Monopoly oyununu bugün revize etsek ve bir de Türkiye’ye uyarlasak nasıl bir oyun ortaya çıkardı acaba?” sorusunu yöneltti.
‘TÜM VARLIKLAR BİR AVUÇ İNSANA GİDERDİ’
Yaycıoğlu’nun sorusuna ise Prof. Dr. Veysel Ulusoy şu cevabı verdi:
“İçinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) da olsa... Faizi indirip enflasyon arttığında, onu eleştirenleri hapse atsak... Bilgi filtresi yapıp, dezenformasyona neden olanları varlıklarını yok edip jail'e göndersek... Dahası da var Ali hocam. Dahası... Tüm varlıklar oyun sonunda bir avuç insana giderdi.”
İçinde KKM de olsa.. faizi indirip enflasyon arttığında, onu eleştirenleri hapse atsak...— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) October 9, 2022
Bilgi filtresi yapıp, dezenformasyona neden olanları varlıklarını yok edip jail'e göndersek..
Dahası da var Ali hocam.
Dahası... tüm varlıklar oyun sonunda bir avuç insana giderdi. https://t.co/oDsYCgY0Hs
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