Piyasalar, hem kredi notu hem de görünüm kararları açısından 25 Temmuz 2025 tarihine odaklanmış durumda. Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcılar nezdindeki risk primi, borçlanma maliyetleri ve fon akışlarını doğrudan etkileyen bu değerlendirmeler, özellikle finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Moody’s ve Fitch kredi notu ne zaman? Türkiye'nin kredi notu ne olur?

MOODY'S VE FITCH KREDİ NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye için 2025 yılı takvimini resmi olarak yayınlamıştı. Buna göre: Moody’s, Türkiye için ilk gözden geçirmesini 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdi, ikinci değerlendirmesini ise bu gece yarısı (25 Temmuz 2025) yapacak. Türkiye için ilk değerlendirme raporunu 31 Ocak’ta paylaşan Fitch de ikinci raporunu 25 Temmuz’da yayımlayacak.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU NE OLUR?

Moody’s, Temmuz 2024’te Türkiye’nin notunu B3’ten B1’e yükselterek "Pozitif (Positive)" görünüm vermişti. Kuruluş, geçtiğimiz ocak ayındaki değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu B1'de sabit tuttu.

Fitch ise Şubat 2025 değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB‑’ye yükseltmiş, görünümü ise "Stable (Durağan)" olarak korumuştu.