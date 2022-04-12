Moody's: ABD bankacılık sistemi, beklenen kredi temelleri göz önüne alındığında istikrarlı kalacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD bankacılık sisteminin, beklenen kredi temelleri göz önüne alındığında istikrarlı kalmaya devam edeceğini bildirdi.
Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD bankaları için operasyon koşullarının elverişli olmayı sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, ABD bankacılık sisteminin beklenen kredi temelleri göz önüne alındığında istikrarlı kalacağına dikkat çekildi.
Moody's'in gelecek 12 ile 18 ay boyunca ABD bankacılık sistemine ilişkin görünümünün durağan olmaya devam ettiğini belirttiği açıklamada, ekonomik toparlanmanın olgunlaşmasıyla birlikte reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının 2021'e kıyasla daha yavaş bir hızda olmasına rağmen devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının büyüme görünümünü olumsuz etkilediği ancak görünümün tarihsel eğilimin üzerinde kalmaya devam ettiği de hatırlatıldı.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, artan iş ve tüketici faaliyetleri ile birlikte bunun bankaların kredi ve gelir artışını destekleyeceği belirtildi.
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