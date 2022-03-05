Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"ye düşürdü.
Moody's'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Caa2"ye indirildiği ve kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği kaydedildi.
ÜRETİM VURGUSU
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi.
Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
En Çok Okunan Haberler
- Savaş
- Yine geliyorlar zeytinliklerin üstüne
- Putin 'ateşkes görüşmesi' için tarih verdi
- Japonya'dan Belarus'a seyahat uyarısı
- Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı
- Burdur'da korkunç kaza: 4 genç yaşamını yitirdi
- SGK uyardı! Güncellemeyen hizmet alamayacak
- AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Zelenski' açıklaması
- Bergen filmine engel: Salona çevik kuvvet geldi!
- Pereira'dan samimi açıklama