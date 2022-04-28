Moody's: Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin yüksek enflasyondan kaynaklanan risklerini artırıyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya-Ukrayna savaşının, ülkelerin yüksek enflasyondan kaynaklanan risklerini artırdığını belirtti.
Moody's'ten yapılan açıklamada, daha uzun süre yüksek enflasyonun, sosyal gerilimleri şiddetlendirebileceği ve hükümetlerin yüksek fiyatların etkisini azaltmak için harcama yapma baskılarını artırabileceği kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşının potansiyel riskleri artırdığı belirtilen açıklamada, mevcut durumun ülkelerin kredi kalitesi üzerindeki etkilerinin ise borç yükü, ödeme kabiliyeti, kurumsal güç ve politik risklere bağlı olarak çeşitlilik gösterebileceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Samar Maziad, şunları kaydetti:
"Rusya-Ukrayna askeri çatışması, uzun süreli çok yüksek enerji fiyatlarına neden olabilir. Gıda ve yakıt fiyatları tırmanıyor, tedarik zinciri kesintileri devam ediyor. Riskler daha uzun süre daha yüksek enflasyona doğru evrilmiş durumda. Devam eden yüksek enflasyon, özellikle yavaşlayan reel GSYH büyümesi ve yükselen reel faiz oranları, ülkeler için olumsuz kredi etkileri oluşturacaktır"
Video Haberler
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
- 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
- Hayvan cinayeti: 4 yavru kedi katledildi!
- Zammı beğenmeyen Taksiciler Odası Başkanı
- Ankara'da film gibi esir takası
- Otizmli sporcu Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kulaç attı
- Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
- Maske kararının ardından Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Çiğköftecide dehşet: Sipariş veren müşteri ateş etti
- Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday